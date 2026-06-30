تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن خطط أبل لإطلاق حاسوب Mac Studio بمواصفات خارقة ومعالج M7 Ultra بنظام تبريد مطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت تقارير حديثة أن التحديث الرئيسي القادم لأجهزة الحاسوب المكتبية الفاخرة Mac Studio لا يزال أمامه بضع سنوات ومع ذلك فإن خطط التحديث لعام 2026 الحالي لا تزال قائمة وأوضحوا أن أبل تمتلك نموذجين محدثين من جهاز Mac Studio في خط الإنتاج حيث من المنتظر إطلاق إصدار يعمل بمعالج M5 Ultra في وقت لاحق من هذا العام الحالي يليه طراز أكثر قوة وأهمية يعتمد على شريحة M7 Ultra المتطورة والمتوقع وصوله رسميا في عام 2028 المقبل مع نظام تبريد داخلي محسن

ويبدو أن أبل تتجه بشكل قاطع نحو تخطي وتجاوز فئات معالجات M6 فائقة الأداء بالكامل وهو ما يفسر وجود فجوة زمنية تصل إلى عامين بين الطرازين وكان الخبراء قد أشاروا في وقت سابق إلى أن أبل قررت إلغاء رقاقاتها الراقية M6 Pro وأيضا M6 Max وبدلا من ذلك ستكتفي بطرح معالج M6 الأساسي والاقتصادي هذا العام على أن تنقل سيليكون Pro و Max التالي مباشرة إلى عائلة رقاقات M7 المنتظرة والتي ستعتمد بشكل مكثف وكبير على معالجة مهام الذكاء الاصطناعي AI المدمجة في الأجهزة بالإضافة إلى تشغيل أعباء العمل الرسومية المكثفة والمعقدة التي تتطلب طاقة هائلة من معالج الرسوميات GPU

واعتادت أبل دائما على تقديم ثلاثة خيارات وتكوينات على الأقل من شرائح السيليكون الخاصة بها بما يشمل المعالج الأساسي للجيل وإصدار Pro بالإضافة إلى طراز Max الفاخر ويمثل جيل معالجات M6 المرة الأولى في تاريخ الشركة التي لن تشهد إطلاق رقاقة من فئتي Pro أو Max ضمن نفس التشكيلة لتركز الشركة جهودها الهندسية بالكامل على تقديم أداء ثوري للمنظومة

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