تكنولوجيا: شركة HMD Global تستعد لإطلاق هاتف كلاسيكي جديد بمواصفات مبتكرة تدمج بين لوحة المفاتيح ولوحة اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة HMD Global منذ سنوات هواتف كلاسيكية ذات تصميم تقليدي مثل هاتف Nokia 110 4G والمعروض بسعر 48 دولار وتحظى هذه الأجهزة بشعبية كبيرة كإصدارات ثانوية تضمن الابتعاد عن تطبيقات التواصل الاجتماعي المشتتة والآن قام المسربين والذي عرفوا بتقديم معلومات دقيقة سابقا بنشر الصور الأولى لجيل جديد من هواتف HMD الكلاسيكية

ويتميز الجهاز الجديد بهيكل ذو حواف مستديرة بشكل ملحوظ ويحتوي الجانب الأيمن على زر الطاقة ومفاتيح التحكم في مستوى الصوت بينما تضم اللوحة الخلفية كاميرا واحدة مفردا بجانب ضوء فلاش من نوع LED وتتيح دبابيس التوصيل من فئة Pogo pins إمكانية شحن الهاتف عبر قاعدة شحن لاسلكية وتضم الواجهة الأمامية شاشة عرض مربعة الشكل تقريباً وتعتبر كبيرة الحجم بمقاييس الهواتف الكلاسيكية التقليدية ويوجد أسفل الشاشة لوحة مفاتيح تقليدية تأتي مع تخطيط من فئة T9

و الميزة الأبرز والفريدة في هذا الطراز في إمكانية تحويل لوحة المفاتيح هذه إلى لوحة لمس عند الحاجة على الرغم من أن المسرب ليس متأكدا تماما بعد مما إذا كانت شركة HMD Global ستعتمد على غطاء قابل للطي أو غطاء قابل للإزالة لتحقيق هذا الغرض ومن شأن لوحة اللمس هذه أن تجعل تصفح النصوص الطويلة وصفحات الويب أكثر راحة وسلاسة حيث تمنع إصبع المستخدم من تغطية شاشة اللمس الصغيرة بالفعل