تكنولوجيا: شركة Bigme تطلق رسميا نسخة جديدة من جهازها اللوحي الملون Bigme B10 بذاكرة تصل إلى 12 جيجا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن الجهاز اللوحي الملون Bigme B10 في أواخر يناير الحالي وأصبح متاحا للشراء منذ شهر فبراير والآن بدأت شركة Bigme في بيع نسخة جديدة ومحدثة من الجهاز اللوحي تتميز بزيادة سعة الذاكرة العشوائية وعندما تم إطلاق جهاز Bigme B10 لأول مرة كان الجهاز الرقمي ذو الشاشة الحبرية متاحا للشراء في تكوين واحد فقط يتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256GB قابلة للزيادة ولكن الآن يمكن للمستخدمين في الأسواق الصينية شراء الجهاز مع ذاكرة عشوائية قوية تصل سعتها إلى 12 جيجا ويتم بيع هذه النسخة الجديدة المجهزة بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجا بسعر 794 دولار

ويأتي جهاز Bigme B10 مع شاشة عرض بمقاس 10.3 inch من نوع لوحات الحبر الإلكتروني الملونة من فئة E Ink Kaleido 3 وتتميز الشاشة بتقنية مضادة للتوهج مع إضاءة أمامية قابلة للتعديل ودعم كامل للقلم الذكي الذي يأتي مع 4096 مستوى من مستويات الحساسية للضغط ويعمل الجهاز اللوحي المدعوم بنظام التشغيل Android 14 بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة تبلغ 2.6GHz ويضم بطارية كبيرة تأتي بسعة 6900mAh بالإضافة إلى احتوائه على كاميرا أمامية بدقة 5MP مخصصة لمكالمات الفيديو وكاميرا خلفية بدقة تبلغ 20MP

وتشمل بقية المواصفات والخصائص وجود مستشعر لقراءة بصمات الأصابع وعدد 8 ميكروفونات ومكبرات صوت ستيريو ودعم شبكات الاتصال الخلوي من فئة 4G LTE مع ميزة دعم المكالمات الصوتية بجانب وجود فتحة لبطاقة nano SIM واتصال لاسلكي متطور من نوع Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3 ومنفذ من نوع USB C ويتوفر أيضا غطاء لوحة مفاتيح اختياري يمكنه تحويل الجهاز اللوحي بالكامل إلى حاسب محمول ولم تصرح الشركة حتى الآن بأي معلومات رسمية حول ما إذا كانت هذه النسخة المجهزة بذاكرة 12 جيجا سيتم إطلاقها خارج الأسواق الصينية

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