تكنولوجيا: سامسونج تطلق رسميا هاتفها الجديد Galaxy M47 5G ببطارية ضخمة ومواصفات متطورة في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن توسيع سلسلة هواتفها الاقتصادية الشهيرة من فئة Galaxy M من خلال إطلاق هاتفها الأحدث Galaxy M47 5G بشكل رسمي في الأسواق الهندية دون الكشف عن تفاصيل توفره في بقية المناطق العالمية ويأتي الهاتف مع شاشة عرض متميزة بمقاس 6.7 inch من نوع لوحات Super AMOLED وتدعم دقة وضوح تصل إلى 1080×2340 pixels ومعدل تحديث سريع يبلغ 120Hz مع مستوى سطوع أقصى في ذروته يصل إلى 1400 nits وتتميز الشاشة بوجود طبقة حماية قوية ومتينة من فئة Corning Gorilla Glass Victus+

ويعمل هاتف Galaxy M47 5G بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 6 Gen 3 والمتميز باحتوائه على أربعة أنوية للأداء العالي من نوع Arm Cortex A78 وأربعة أنوية لكفاءة الطاقة من فئة Arm Cortex A55 ويأتي الهاتف الجديد مع خيارات للذاكرة العشوائية تشمل سعة 6 جيجا أو 8 جيجا من فئة LPDDR5X RAM ومساحة تخزين داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 3.1 السريع مع دعم زيادة المساحة التخزينية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتصل إلى 2TB

ويحتوي الهاتف على منظومة كاميرات خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50MP وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5MP وعدسة مخصصة لتصوير الماكرو بدقة 2MP بينما تأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي بدقة تبلغ 12MP ويضم الهاتف بطارية ضخمة جدا تأتي بسعة 6000mAh وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W بجانب دعم ميزة bypass charging لتمرير الطاقة مباشرة ومن الناحية البرمجية يعمل الجهاز بواسطة واجهة One UI 8.5 المبنية على نظام التشغيل الأحدث Android 16 وتعد الشركة بتقديم 6 أجيال من ترقيات النظام و 6 سنوات كاملة من التحديثات الأمنية المستمرة

ويتفوق الهاتف بتصميمه العصري حيث يتوفر في خيارين من الألوان الجذابة هما Rogue Red وأيضا Blaze Blue وحددت الشركة السعر الرسمي المبدئي للنسخة الأساسية بنحو 243 دولار بعد تطبيق خصومات قسائم الشراء ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الهند اعتبارا من يوم 4 يوليو القادم