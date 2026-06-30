تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات سلسلة هواتف Redmi Note 17 ببطاريات ضخمة ومميزات قوية للفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل رئيسية ومثيرة تخص هاتف شاومي القادم للفئة المتوسطة Redmi Note 17 حيث لن يأتي الهاتف بشكل منفرد بل سترافقه أجهزة أخرى وضمن هذا السياق قدمت تسريبات جديدة شاركها المسربين معلومات فنية حول ما يمكن توقعه من هذه السلسلة المنتظرة حيث سينضم هاتف Redmi Note 17 Pro وأيضا هاتف Redmi Note 17 Pro Max إلى التشكيلة استمرارا للنهج الجديد الذي تتبعه شاومي في إطلاق طرازات تحمل اسم Pro Max

وتشير التسريبات الفنية إلى أن هاتف Redmi Note 17 Pro سيعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 6 Gen 5 وسيتضمن كاميرا رئيسية متطورة بدقة تبلغ 50 MP بالإضافة إلى احتوائه على مكبرات صوت ستيريو متميزة ودعم معايير الحماية الفائقة IP68 و IP69K لمقاومة الماء والغبار تماما مثل الجيل السابق وتتجلى الميزة الأبرز والفريدة في هذا الهاتف في سعة البطارية الضخمة حيث يقال إنه سيضم بطارية هائلة بسعة تصل إلى 9000 mAh

ويبدو أن هاتف Redmi Note 17 Pro Max سيكون الطراز الأكثر تميزا وفخامة في هذه التشكيلة بأكملها وفي حين أنه سيحتوي على الأرجح على نفس شاشة العرض المتواجدة في بقية هواتف السلسلة إلا أنه سيحصل على ترقيات كبيرة وهائلة في جوانب وأقسام أخرى حيث تشير المعلومات المسربة إلى أنه سيضم كاميرا رئيسية خارقة بدقة تبلغ 200 MP وبطارية كبيرة بسعة تفوق هائلة تصل إلى 10100 mAh كما سيكون الهاتف الأقوى والأعلى أداء بين جميع الهواتف بفضل تزويده بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 7500

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