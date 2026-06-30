تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد عمل شركة iQoo على تطوير جهاز لوحي مخصص للألعاب بحجم مدمج ومعالج Snapdragon الرائد القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة iQoo جهازها اللوحي الرائد iQoo Pad 6 Pro في مايو الحالي والذي تميز بشاشة ضخمة مقاس 13.2 inch ومعالج من نوع Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي والآن تشير تسريبات جديدة وحديثة إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز لوحي آخر فائق الأداء ينضم إلى فئة الأجهزة الراقية للمستعرضين وأوضح المسربون أن الشركة تركز جهودها حاليا على بناء جهاز لوحي مخصص للألعاب ويمتاز بحجمه المدمج والصغير حيث وصفه بأنه تابلت mini ولم يتم الكشف عن المقاس الدقيق لشاشة العرض حتى الآن

ومن أبرز المواصفات التي تم تسريبها أن الجهاز اللوحي المدمج القادم من iQoo سيأتي مجهزا بالجيل التالي من معالجات Snapdragon الرائدة ومن المنتظر أن تكشف شركة Qualcomm عن سلسلة رقاقات Snapdragon 8 Elite Gen 6 الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وتوضح التسريبات أن هذه التشكيلة الجديدة من المعالجات ستتضمن نسختين هما الإصدار القياسي Snapdragon 8 Elite Gen 6 والإصدار الأقوى Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro وتعتمد كلتا الشريحتين على دقة تصنيع متطورة تبلغ 4nm وتستخدمان بنية توزيع أنوية المعالجة المركزية CPU المعتمدة على معمارية Oryon الجديدة كليا

ولم يتأكد بعد ما إذا كان جهاز iQoo اللوحي الجديد سيعتمد على النسخة القياسية من المعالج أم سيفضل طراز Pro الأكثر قوة ومع ذلك ألمح المسرب إلى أن الإطلاق الرسمي لهذا الجهاز اللوحي سيكون في النصف الثاني من عام 2026 الحالي ومن المرجح أن يتم إزاحة الستار عنه جنبا إلى جنب مع إطلاق سلسلة هواتف iQoo 16 الرائدة