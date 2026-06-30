تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن ساعة Google Pixel Watch 5 الذكية بميزات متطورة تشمل تقنيات UWB والاتصال بالأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت ساعة Google Pixel Watch 5 الذكية الجديدة على شهادة الاعتماد من هيئة BIS في الهند والآن رصد موقع Droid-Life الساعة في قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC حيث تم اعتماد ما مجموعه أربعة طرازات مختلفة تحمل الأرقام الكودية G25QD و G1XJ6 و G0F3Y و GFW3R فمن المرجح أن تأتي الساعة في حجمين مختلفين يقدم كل منهما خيارات مع أو بدون تفعيل شبكات اتصال LTE ومن المثير للدهشة أن قوائم الاعتماد تشير إلى دعم مودم اتصال LTE لجميع الطرازات الأربعة ولكن من المحتمل تماما أن تقوم جوجل بتعطيل هذه الميزة برمجيا في الإصدار الأقل تكلفة والاقتصادي وبالإضافة إلى ذلك تدعم ساعة Google Pixel Watch 5 شبكات اللاسلكي من فئة Wi-Fi 6 بترددات 2.4 GHz و 5 GHz وتقنية Bluetooth وميزة الاتصال القريب NFC لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسي وتقنية النطاق العريض للغاية UWB وتتيح شريحة UWB للمستخدمين تتبع المواقع بدقة عالية للأجهزة المتوافقة واستخدام الساعة كمفتاح رقمي للسيارات المدعومة

وتدعم ساعة Google Pixel Watch 5 أيضاً نطاقات الاتصال الخلوي عبر الأقمار الصناعية من فئتي LTE NTN band 23 و band 255 لإجراء مكالمات الطوارئ عند انقطاع الشبكات التقليدية وهو نفس النهج المتواجد في طراز Pixel Watch 4 السابق وتؤكد شهادة FCC أن الساعة القادمة ستحافظ على نفس المعايير اللاسلكية المتقدمة بينما أظهرت صورة مسربة مؤخرا أن التصميم الخارجي لساعة Google Pixel Watch 5 لن يشهد تغييرات كبيرة ولا تزال الميزات البرمجية الجديدة والخصائص الداخلية غامضة ولكن من المتوقع والمحتمل أن تحصل الساعة على ترقية هائلة في العتاد الداخلي لتعمل بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon Wear Elite الجديد كليا ومن المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن ساعة Google Pixel Watch 5 في اغسطس مع إطلاق سلسلة هواتف Pixel 11 الرائدة