تكنولوجيا: هونر تطلق هاتفها الجديد Honor 600 بترقيات قوية تشمل شاشة فائقة السطوع وبطارية ضخمة وحماية كاملة ضد الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتمد هاتف Honor 600 بشكل واضح على التصميم الحالي لهواتف أيفون الشهيرة وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه أقل جودة بل على العكس تماما فهو يقنع المستخدمين بجودة تصنيع عالية للغاية وإطار متين من الألومنيوم غير اللامع بالإضافة إلى حصوله على شهادة الحماية الفائقة IP69K ضد الماء والغبار وتأتي البطارية بسعة ضخمة تبلغ 6400 mAh لتسجل زيادة ملحوظة مقارنة بالجيل السابق ورغم أنها تأتي في الأسواق الأوروبية بحجم أصغر قليلا مما هي عليه في الأسواق الصينية كما تم تحسين وظيفة الذكاء الاصطناعي AI المخصصة لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو لتقدم نتائج أكثر إقناعا ووضوحا

وتستمر هونر في الاستغناء عن نطاق 6 GHz للاتصال اللاسلكي WLAN ومع ذلك فإن الهاتف لا يزال يحقق معدلات نقل بيانات عالية وسريعة للغاية في شبكة 5 GHz المستقرة وتأتي جودة الصوت أثناء المكالمات ممتازة ونقية ويعمل نظام تقليل الضوضاء بفعالية واعتمادية كبيرة وفيما يتعلق بمنظومة التصوير يقدم الهاتف كاميرا رئيسية خارقة بدقة 200 MPix تمنح المستخدمين صورا حادة وتفاصيل ممتازة مع ديناميكية جيدة ورغم أنها قد تقوم أحيانا بزيادة سطوع اللقطات بشكل مفرط قليلا وتلتقط الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية صورا لائقة وجيدة وهي مناسبة أيضا لتصوير الماكرو القريب جدا في حين يظل التكبير الرقمي digital zoom قابلا للاستخدام وبكفاءة جيدة حتى أربعة أضعاف تقريباً

وتتجلى واحدة من أكبر نقاط القوة في هذا الهاتف في شاشته المذهلة التي تعتمد على لوحات OLED المحدثة حيث ترتفع ذروة السطوع فيها لتتجاوز قدرة 8000 cd/m² عند عرض محتويات وضع HDR الفائق بينما يمكن الوصول إلى أكثر من 3000 cd/m² في ظروف الاستخدام اليومي المعتاد وتحت أشعة الشمس وقد تحتاج دقة إعادة إنتاج الألوان إلى أن تكون أكثر إحكاما بقليل ولكنها من الناحية العملية لا تشكل أي تأثير سلبي ملحوظ

ويعتبر هاتف Honor 600 ترقية ناجحة ومميزة للغاية بفضل احتوائه على بطارية أكبر ومعالج SoC أكثر حداثة وقوة وشاشة شديدة السطوع مع توفير حماية شاملة ومتكاملة ضد الماء لأول مرة وتأتي تفاصيل عمر البطارية وجودة التصنيع وضمان التحديثات البرمجية الممتد لمدة ستة سنوات كاملة كعناصر مقنعة للغاية ومن المؤسف عدم دعم تقنيات Wi-Fi 6E وغياب الشحن اللاسلكي وعدم وجود كاميرا مخصصة للتقريب البصري تليفوتوغرافي ولكن بفضل الأسعار المنخفضة والمنافسة بشكل ملحوظ لا يزال الهاتف يقدم حزمة متكاملة ومتناسقة للغاية تجعله خيارا ممتازا ومثيرا للاهتمام للترقية حتى بالنسبة لمالكي هاتف Honor 400 السابق

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