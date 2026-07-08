تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن هاتف Xiaomi 18 Pro Max بمواصفات مذهلة تشمل كاميرا مزدوجة بدقة 200MP وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ننتظر الإطلاق الرسمي لسلسلة الهواتف الرائدة المنتظرة Xiaomi 18 والمقرر الإعلان عنها خلال الربع الرابع 2026 وعلى عكس سلسلة Xiaomi 17 السابقة فمن المتوقع أن تشتمل التشكيلة الجديدة في البداية على ثلاثة طرازات مختلفة وهي النسخة القياسية Xiaomi 18 وطراز Xiaomi 18 Pro بالإضافة إلى الهاتف الأقوى Xiaomi 18 Pro Max وحصلت التقارير الأخيرة المسربة من مصادر موثوقة على تفاصيل مثيرة تكشف الملامح والمواصفات الأساسية لهاتف Xiaomi 18 Pro Max وأفاد المسربين بأن هاتف Xiaomi 18 Pro Max سيأتي مدعوما بمعالج متطور مصنع باعتماد دقة تصنيع تبلغ 2nm ومن المرجح جدا أن تنتمي هذه الشريحة القوية إلى عائلة رقاقات Snapdragon 8 Elite Gen 6 المنتظرة

وللتوضيح تشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من معالجات Snapdragon الرائدة سينقسم إلى إصدارين من الرقاقات حيث سيعتمد المعالج القياسي Snapdragon 8 Elite Gen 6 على ذاكرة عشوائية ممتازة من نوع LPDDR5X ومعالج رسوميات مدمج من فئة Adreno 845 وعلى الجانب الآخر سيأتي طراز Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro المتطور مع ذاكرة عشوائية من جيل LPDDR6 ومعالج رسوميات فائق القوة من نوع Adreno 850

ومن المتوقع أن يضم هاتف Xiaomi 18 Pro Max كاميرا رئيسية بدقة 200MP مجهزة بتقنية LOFIC المتطورة لتعزيز النطاق الديناميكي جنبا إلى جنب مع مستشعر ثان مخصص للتقريب تليفوتوغرافي بدقة 200MP ووفقا للتسريبات السابقة قد يعتمد الهاتف أيضا على كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 50MP لالتقاط الصور العريضة بدقة عالية

وسيحمل الهاتف بطارية ضخمة للغاية تتجاوز سعتها 8000mAh لتقدم تجربة تشغيل طويلة الأمد مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100W و يقال إن طراز Xiaomi 18 Pro Max سيأتي مع مكبرات صوت مزدوجة ومحدثة ومحرك اهتزاز قوي وكبير الحجم وفي سياق آخر أعلنت شاومي عن إنهاء الدعم البرمجي والتحديثات لعدد من هواتفها القديمة