تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن الخصائص الخلوية الأساسية لجهازها اللوحي القادم المخصص للألعاب وبشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من عام 2026 طرحت لينوفو حاسوبها اللوحي الرائد الصغير Legion Y700 Gen 5 في الأسواق الصينية كجهاز متطور ولكن بدون دعم شبكات الاتصال الخلوية ومؤخرا بدأت الشركة في التشويق لجهاز لوحي جديد مخصص للألعاب والذي يظهر بتصميم أكثر اندماجا وصغرا في الحجم مقارنة بالطراز السابق الذي تم إطلاقه ومن المتوقع أن يأتي هذا التابلت الصغير المخصص للألعاب مجهزا بشاشة من نوع لوحات OLED المتطورة مما يمثل ترقية كبرى ملحوظة مقارنة بشاشات IPS التقليدية المتواجدة في طراز Y700 Gen 5 القديم كما تم التأكيد بشكل رسمي على قدوم الجهاز مع دعم كامل لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G وقامت Lenovo للتو بتقديم تفاصيل شاملة حول الميزات والقدرات الخلوية التي سيتمتع بها هذا النظام

ووفقا لما شاركته لينوفو سيوفر الجهاز اللوحي الجديد الدعم لتشغيل شريحتين في وضع الاستعداد dual SIM ومن بينهما ستكون هناك فتحة مخصصة لشريحة اتصال تقليدية وفعلية SIM بينما ستكون الشريحة الأخرى مدمجة والكترونية بالكامل من فئة eSIM وأشارت الشركة أيضا إلى أن تابلت الألعاب سيدعم بشكل خاص نطاق التردد الخلوي فئة N79 وهو نطاق تردد متوسط وعالي السرعة لشبكات 5G ومشهور بتقديم معدلات نقل بيانات فائقة الجودة ومستويات زمن انتقال منخفضة للغاية

ومن الميزات الخلوية الرئيسية الأخرى التي استعرضتها لينوفو هو اعتماد تصميم الهوائي الموزع متعدد النقاط multi antenna distributed design حيث أكدت الشركة أنها قامت بتوزيع هوائيات متعددة ومحيطة بهيكل الجهاز اللوحي بالكامل لضمان استمرار وقوة استقبال وإرسال الإشارات اللاسلكية بفعالية وثبات تامين بغض النظر عن الطريقة أو الاتجاه الذي يمسك به المستخدم الجهاز أثناء اللعب

وعلى الرغم من أن لينوفو لم تذكر ذلك بشكل مباشر إلا أن إحدى الصور الترويجية المشتركة لواجهة التابلت كشفت بوضوح عن وجود ثقب صغير punch hole مخصص للكاميرا الأمامية داخل الشاشة وعلى سبيل المقارنة فإن طراز Y700 2026 القياسي والذي انطلق في الأسواق العالمية تحت اسم Legion Tab Gen 5 والمعروض حاليا بسعر يبلغ 699.99 دولار عبر موقع لينوفو الرسمي جاء بشاشة كاملة تماما وخالية من أي ثقوب أو قطع مما قد يجعل التصميم الجديد يبدو كخطوة تراجعية لبعض المستخدمين ولكن هذا الاختيار الهندسي ربما ساعد الشركة في تقليص حجم الحواف المحيطة بالشاشة وجعل الهيكل الخارجي أكثر صغرا

ولا تزال بقية التفاصيل والخصائص التقنية الخاصة بتابلت الألعاب المنتظر غير مؤكدة رسميا من قبل لينوفو حتى الآن ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تقوم لينوفو بمشاركة معظم المواصفات والأسعار المتبقية للجهاز قبل حلول موعد الإطلاق الرسمي المقرر في أسواق قارة الصين خلال شهر اغسطس من عام 2026