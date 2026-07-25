تحديث ضخم للعبة 007: First Light يضيف محتوى جديدًا ويعالج أكثر من 200 مشكلة

تحسين اللعبة

إضافات جديدة

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت IO Interactive أول تحديث محتوى رئيسي للعبة 007: First Light، معلنةً بذلك الانطلاق الرسمي لخطة دعم العام الأول.ويحمل التحديث الرقم 1.1.0، مقدمًا مزيجًا من المحتوى الجديد والتحسينات التقنية التي تستهدف الارتقاء بتجربة اللعب.وركز التحديث على تحسين استقرار اللعبة عبر مختلف المنصات، إذ عالجت عدة حالات تعطل على Xbox Series S، بما في ذلك المشكلات المرتبطة باستئناف اللعب من قائمة التحديات وبعض المواجهات الرئيسية.كما تم إصلاح خلل إعادة توصيل وحدة التحكم اللاسلكية على أجهزة Xbox، والذي كان يجبر بعض اللاعبين على إعادة تشغيل اللعبة بالكامل.وامتدت الإصلاحات إلى فصول القصة، حيث تم القضاء على عدد كبير من المشكلات مثل تعلق جيمس بوند داخل البيئة، والسقوط خارج حدود الخريطة، واختفاء بعض الشخصيات والعناصر، واضطراب سلوك الأعداء، بالإضافة إلى إصلاح تسارع المشاهد السينمائية بشكل غير طبيعي بعد إيقاف اللعبة مؤقتًا أو التنقل بين النوافذ على الحاسب الشخصي.ولا يقتصر التحديث على إصلاح الأخطاء التي ظهرت منذ إطلاق اللعبة، بل يقدم أيضًا إضافات جديدة إلى طور TacSim، إلى جانب أكثر من 200 إصلاح شملت الأعطال التقنية، ومشكلات التقدم داخل المهمات، وأخطاء الإنجازات والتحديات التي كانت تمنع بعض اللاعبين من الحصول على مكافآتهم رغم استيفاء جميع المتطلبات.أما على صعيد المحتوى، فقد أضاف التحديث ثلاث أسلحة جديدة إلى طور TacSim.ويصبح مسدس Stormberg 50’cal متاحًا عند الوصول إلى مستوى التصريح العاشر، بينما يُفتح DRX-2 Machine Pistol عند المستوى الثاني عشر، في حين يحصل اللاعبون على DRS-7 Silenced SMG المزود بكاتم صوت عند بلوغ المستوى السادس عشر، وهو خيار مثالي لمحبي أسلوب التسلل، وتبلغ تكلفة كل سلاح 3000 نقطة Intel.كما يقدم التحديث زيًا جديدًا يحمل اسم Diamond in the Rough، يمكن فتحه بعد الوصول إلى مستوى التصريح الثامن عشر مقابل 3000 نقطة Intel، ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا للاستمرار في طور TacSim وجمع النقاط ورفع مستوى التصريح بدل الاكتفاء بإكمال المهمات المتاحة.