مناقصة بـ30 مليار يورو لبناء سبعة مصانع للذكاء الاصطناعي في أوروبا

الذكاء الاصطناعي

مشروعات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - أطلق الاتحاد الأوروبي، الخميس، باب التقدم لمناقصة بقيمة 30 مليار يورو، في خطوة تستهدف تعويض تأخره في سباق الذكاء الاصطناعي عبر إنشاء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي، توفر قدرات حوسبة ضخمة تعد الأولى من نوعها في أوروبا.وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الرقمية، هينا فيركونن، إن إطلاق المبادرة يمثل "خطوة رئيسية" في طموح الاتحاد لجعل أوروبا "قارة للذكاء الاصطناعي"، مؤكدة أن امتلاك هذه القدرة الكبيرة على معالجة البيانات يمثل "ضرورة استراتيجية".وتهدف المناقصة، التي تحظى بتمويل مشترك من 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى إنشاء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي، على أن يُغلق باب التقدم بالعروض في نوفمبر المقبل.وتتكون المناقصة من مرحلتين، تشمل الأولى أربعة مشاريع يحصل كل منها على 500 مليون يورو من التمويل الأوروبي، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء ثلاثة مصانع عملاقة أكثر قوة، يحصل كل مشروع منها على مليار يورو من التمويل.وستوفر الدول المشاركة تمويلًا مماثلًا لما يقدمه الاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي التمويل العام المتوقع إلى نحو 10 مليارات يورو، إضافة إلى 20 مليار يورو من استثمارات القطاع الخاص.ومن المقرر ترسية المناقصة مطلع العام المقبل، على أن تبدأ أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2027، فيما يُتوقع أن تبدأ أولى المصانع تشغيلها خلال العام التالي.وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية بروكسل الرامية إلى جعل أوروبا، التي لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، واحدة من القارات الرائدة في هذا القطاع، بعدما أعلن الاتحاد العام الماضي خطة لحشد استثمارات تصل إلى 200 مليار يورو لدعم هذا التوجه.وخلال العامين الماضيين، أنشأ الاتحاد الأوروبي 19 مصنعًا للذكاء الاصطناعي، ما بين التشغيل والتطوير، إلا أنها أقل حجمًا من المشروعات الجديدة، التي تستهدف رفع قدرات البنية التحتية الأوروبية بشكل كبير.ورغم اشتراط إقامة المصانع داخل الاتحاد الأوروبي والالتزام بمعايير السيادة التكنولوجية، وقّعت بروكسل اتفاقيات مع شركات AMD وNVIDIA وQualcomm لتوفير المعالجات اللازمة لهذه المشروعات.ومن المتوقع أن تتيح هذه المصانع قدراتها الحاسوبية الضخمة للشركات والباحثين والجامعات والمؤسسات الأوروبية، بما يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي في القارة.