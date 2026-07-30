تحديث ضخم للعبة The Ascent.. وتلميح بجزء جديد وتوسعة السلسلة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - تستعد لعبة The Ascent للحصول على أكبر تحديث لها منذ إطلاقها، وذلك احتفالًا بمرور خمس سنوات على إصدارها، في خطوة لا تقتصر على تحسين تجربة اللعب فحسب، بل تفتح الباب أيضًا أمام احتمالات توسع السلسلة وإطلاق جزء جديد.

تحسينات تقنية

وحققت اللعبة، التي طورها استوديو Neon Giant ونُشرت لأول مرة عام 2021، نجاحًا لافتًا بفضل أسلوبها القتالي السريع، وعالمها الغني بالتفاصيل المستوحى من أجواء Cyberpunk، إلى جانب تصميمها الذي يجمع بين الأكشن وتقمص الأدوار بمنظور علوي.وسيصل التحديث المنتظر في نوفمبر 2026، مقدمًا مجموعة واسعة من التحسينات التقنية، تشمل تعزيز استقرار اللعبة، وتطوير نظام التنقل في اللعب التعاوني، وتحسين المواجهات، وزيادة موثوقية ملفات الحفظ، إلى جانب إعادة صقل نظام تقدم الشخصيات.وتضمن الإعلان عن التحديث إشارة أثارت اهتمام مجتمع اللاعبين، إذ تم التأكيد على استكشاف خطط لتوسيع The Ascent إلى منصات جديدة، واستكشاف أنواع ألعاب مختلفة، بالإضافة إلى العمل على أجزاء مستقبلية من السلسلة.