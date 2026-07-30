مصر: هجوم بمسيّرة وراء حريق السفينتين في ميناء دمياط والتحقيقات مستمرة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي اندلع أمس في السفينتين بميناء دمياط نتج عن هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضح المجلس أن الجهات المختصة تواصل استكمال إجراءات التحقيق لتحديد تفاصيل الهجوم، مشيرًا إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن استهداف السفينتين.

حريق بميناء دمياط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أمس الأربعاء، أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.