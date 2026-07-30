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الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على منشآت بترولية في السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على منشآت بترولية في السعودية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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