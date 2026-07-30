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مصادر أمنية مصرية تنفي استهداف ميناء دمياط بمسيرات

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

مصادر أمنية مصرية تنفي استهداف ميناء دمياط بمسيرات

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - نفت مصادر أمنية مصرية استهداف ميناء دمياط بمسيرات، وفق ما نقلت قناة العربية.
فيما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة، وجاري إتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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