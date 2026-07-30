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السودان.. نزوح 20 ألف شخص في دارفور بسبب الحرب

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واس- الخرطوم 0 تبليغ

السودان.. نزوح 20 ألف شخص في دارفور بسبب الحرب

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن النزاع المسلح والعنف في إقليم دارفور تسببا في نزوح أكثر من 20 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية مع استمرار تفشي مرض الكوليرا في السودان.
وحذر المكتب في بيان من أن نقص التمويل يحد من قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، حيث لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 40%، مع تلقي 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة للعام الجاري.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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