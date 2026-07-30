الكويت: وفاة عامل إثر استهداف إيراني لمبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة عامل، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

مباشرة التحقيقات واتخذا الإجراءات

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.