تراند اليوم : لفترة محدودة .. الحق عروض كارفور في الويك اند واشتري الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنصف الثمن

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل كارفور مصر تقديم عروضها الأسبوعية القوية بمفاجآت ضخمة لعملائها في فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي هذا الإطار، تقدم كارفور عروضاً استثنائية تستمر حتى 21 يناير 2024، تشمل تخفيضات هائلة وخصومات حصرية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأدوات المطبخ، بما في ذلك الشاشات والثلاجات والغسالات وأجهزة اللاب توب والموبايلات وأطقم الحلل الجرانيت والاستنلس والكثير من المنتجات الرائعة التي تهم كل البيوت المصرية.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية في الويك اند

تعد عروض كارفور في الويك إند عروض استثنائية وتقدم لفترة محدودة، والتي تستمر حتى 21 يناير 2024، وتهدف هذه العروض إلى تلبية احتياجات العملاء فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بأسعار مخفضة بشكل استثنائي، وبفضل هذه العروض، يمكن للعملاء الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات، واليكم أهم العروض:

عروض كارفور على أدوات المنزل والمفروشات 2024

تشمل أيضا عروض كارفور في الويك إند العديد من أدوات المنزل والملابس والمفروشات ذات الجودة العالية والماركات المشهور،. فمن بين العروض المتاحة، يمكن للعملاء العثور على أطقم حلل متنوعة والكثير من أدوات المطبخ والكراسي. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضا ملابس ومفروشات متنوعة بأسعار رائعة تناسب ميزانية البيوت المصرية واليكم أهم عروض اليوم:

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يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض المذهلة عن طريق زيارة أي فرع من فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما يمكن الاستفادة من هذه العروض أيضًا من خلال موقع كارفور للتسوق الإلكتروني، والذي يوفر تجربة تسوق مريحة وسهلة للعملاء، وتعتبر عروض كارفور في الويك إند فرصة مثالية لتحديث منزلك بأحدث التقنيات والأجهزة الكهربائية بأسعار لا تقبل المنافسة، بفضل هذه العروض الاستثنائية، يمكن للعملاء شراء الأجهزة التي يحتاجونها بنصف السعر الأصلي، مما يوفر لهم فرصة رائعة للحصول على أفضل العروض والتوفير المالي.

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