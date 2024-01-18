تراند اليوم : فوائد الفول السودان المدهشة لمرضى السكر

الرياض - أميرة القحطاني - الفول السوداني من أفضل المصادر الطاقة التي تمد الجسم بالنشاط اللازم لها، بالإضافة إلى أنه يحتوي على دهون صحية، ولذلك فهو يعزز نسبة الكوليسترول الضرور ويمنع الكوليسترول الضار، وعند تناول بشكل يومي بكمية مناسبة فأنه يوفر الكثير من الدهون الصحية الضرورية للجسم.

فوائد الفول السوداني

قام موقع “كيورا” بنشر دراسة عن الفول السوداني وفوائده المهمة للصحة العامة للجسم، والذي أكدت التالي:

أنه يحتوي على مضادات التأكسد بنسبة عالية والتي تساعد على عدم تلف خلايا الجسم.

كما أن الفول السوداني يعزز قوة الجسم وهذا لأنه يحتوي على سعرات حرارية مناسبة ويمكنك تناوله خلال اليوم دون الأفراط.

الفول السوداني مفيد للغاية خاصة لمرضي السكر ولكن مع مراعاة تناوله بكثرة وهذا للاستفادة من فوائدة، وذلك لأنه يساعد على معادلة نسب السكر بالدم ولا يتم نقصه ولا زيادته، ولذلك يجب تناول ربع كوب فقط يومياً.

يحتوي الفول السوداني على الألياف المشبعة والتي تعتبر مفيدة لمرضي السرطان لأنه يساعد على الشبع لفترة طويلة ويحسن عملية الهضم.

بالإضافة إلى أن الفول السوداني غني بالبروتين والدهون الصحية والتي تساهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلب.

وقد نصح المتخصصين عند تناول مرضي السكر للفول السوداني عدم الأفراط منه ومن الأفضل تناول الفول السوداني الغير مالح حتى لا يسبب ضغط الدم بطريقة سلبية ويمكن تناول طعام خفيف ومفيد بجانبه مثل كوب من الزبادي أو أي أطعمة أخري خفيفة.