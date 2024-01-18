تراند اليوم : “ميزة دائرة البحث” الجديدة من Google.. ثورة في تجربة الهاتف الذكي

الرياض - أميرة القحطاني - أطلق محرك البحث الشهير جوجل ميزة دائرة البحث الجديدة، والتي تعِد بتغيير طريقة تفاعلنا مع هواتفنا الذكية، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالبحث عن المحتوى داخل التطبيقات الأخرى، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويجعل تجربة الهاتف الذكي أكثر سلاسة.

ميزة دائرة البحث

تُطلق Google ميزة “دائرة البحث” لأول مرة على أجهزة Android المتميزة المختارة، بدءًا من 31 يناير، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين ببساطة وضع دائرة حول العنصر الذي يرغبون في البحث عنه في تطبيق آخر، وسيوفر Google المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال، إذا كنت تشاهد مقطع فيديو على YouTube وترى منتجًا ترغب في معرفة المزيد عنه، فيمكنك استخدام “دائرة البحث” لعرض معلومات المنتج مباشرة من تطبيق YouTube.

تتمثل إحدى مزايا “دائرة البحث” الرئيسية في أنها تجعل من السهل على المستخدمين العثور على المعلومات التي يحتاجونها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يرغبون في البقاء في تدفقهم أثناء تصفحهم للويب أو استخدامهم للتطبيقات.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد “دائرة البحث” في تحسين تجربة المستخدم الإجمالية، يمكن أن يساعد دمج البحث في التطبيقات الأخرى في جعلها أكثر فائدة وتفاعلية، على سبيل المثال، يمكن أن يستخدم مطورو التطبيقات “دائرة البحث” لتوفير معلومات إضافية حول منتجاتهم أو خدماتهم، أو لربط المستخدمين بمحتوى ذي صلة.

الخاتمة: توفر “ميزة دائرة البحث” من Google إمكانية ثورية لتغيير طريقة تفاعلنا مع هواتفنا الذكية، من خلال جعل من السهل على المستخدمين العثور على المعلومات التي يحتاجونها، ويمكن أن تساعد هذه الميزة في تحسين تجربة الهاتف الذكي وجعلها أكثر سلاسة.