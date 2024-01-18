تراند اليوم : شركة الأمار للأغذية مصر تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الأمار للأغذية مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية، لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة بالرحاب وأكتوبر ومدينتي، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة الأمار للأغذية مصر

مطلوب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة وفوق متوسط.

الشروط والمزايا

يشترط لمن يرغب أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل 8 ساعات يوميًا، شيفتات متغيرة.

وتقدم الشركة رواتب مجزية حسب الخبرة، تبدأ من 3250 جنية + الإضافي، كما توفر وسائل انتقال من المنيب – طموه – الهرم – فيصل – دائري المحور- أكتوبر- الواحات، ويوم إجازة أسبوعيًا، وتوفر أيضا تأمين طبي واجتماعي.

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كيفية التقديم على وظائف شركة الأمار للأغذية مصر

للتقديم على الوظائف المطلوبة أعلاه يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة الأمار للأغذية مصر” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مقر المصنع مدينة 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – القطعة ١٠٤ – بجوار ميزان مكة وكافتيريا أبو دومة، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024.