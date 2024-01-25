الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطّور من الأمور المهمة التي يقوم بها السعوديين في خطوة تهدف إلى التسجيل فيّه ومن ثم الحصول على جزء من الدعم المناسب المقتطع من أموال الزكاة وخزينة الدولة، لذلك يكثر التساءل والبحث المستمّر عن الخطوات الرئيسية في دخول الضمان المطور عبر النفاذ ورقم الهوية 1445، لذلك نضع لكم الشرح المناسب عبر موقع مصر فايف حول كيفية ولوج الضمان المطور تسجيل دخول نفاذ المحدثّة.

خدمات الضمان المطور

يوفر تسجيل الدخول العديد من مزايا الضمان الاجتماعي حيث يمكن بدء التسجيل للانضمام في برنامج الضمان الجديد وتتبع أهلية طلب المتقدم والتحقق من المستحقات الشهرية، يقدم الضمان المطور إمكانية الربط مع نفاذ لتسهيل عملية تسجيل الدخول بكل سهولة وسلاسة.

يحتاج الأفراد لدخول حساب الضمان المطور للاستفادة من مزايا منصة الضمان المطور وذلك سيكون من خلال المصادقة مع النفاذ الموحد، تتضمن هذه الخطوات لتسجيل الدخول ما يلي:

الضمان المطور تسجيل الدخول نفاذ

1-بدء فتح موقع الضمان الاجتماعي المطور، 2- إدخال رقم هوية للمستفيد مع رمز التحقق في شاشة الموقع، 3-النقر على صفحة تسجيل النفاذ،4- سوف يظهر رقم مصادقة ويمكن مطابقته من خلال تطبيق نفاذ ،5- النقر على الموافقة على طلب تسجيل الدخول المرسل إلى تطبيق نفاذ ، مطابقة رقم التحقق بإختياره والذي تحصلت عليه بشكل صحيح من الخطوة 4 أعلاه، 6- سيتم إعادة توجهيك للصفحة الرئيسية بموقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

كما يمكن معرفة شرح ولوج الضمان المطور تسجيل الدخول نفاذ 1445 من الفيديو المرفق

موقع الضمان المطور نفاذ

سنستعرض معكم موقع الضمان المطور لإمكانية تسجيل الدخول على حساب الضمان عن طريق نفاذ موحد، بمجرد النٌقر على الموقع المذكور الذي يمكن زيارته من هنا https://sbis.hrsd.gov.sa سيتم إعادة التوجيه لصفحة الضمان المطور الصفحة الرئيسية، ويمكن بدء تقديم الطلبات أو إجراء استعلامات عن الضمان في أي قت ومن أي مكان.