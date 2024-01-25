 6 أسباب مغرية لشرب عصير التمر الهندي لصحتك

الرياض - أميرة القحطاني - نكهة عصير التمر الهندي المنعشة، والمعروفة أيضًا باسم التمر الهندي، تمنح الفم نكهة حلوة وحامضة،و يبدو مذاقها رائعًا لدرجة أن براعم التذوق لديك لا تشعر أبدًا بالاكتفاء من تناولها، ومع ذلك، هل تعلم أن التمر الهندي مفيد للغاية لصحتك؟ في الواقع والثابت علميًا فوائده الصحية متعددة، فهو غني بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم، ويساعد على إنقاص الوزن، ويحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وينقي الدم، ومضاد للسكري، ومفيد للعيون والجلد، ويعزز أيضًا إفراز الفلورايد، وهذا على سبيل المثال لا الحصر،إذن، لديك الآن أسباب كافية لدمج مشروب التمر الهندي في نظامك الغذائي، تابع القراءة للتعرف على الفوائد الصحية التفصيلية لهذا العصير المنعش.

عصير التمر الهندي

ما هي الفوائد الصحية لشرب عصير التمر الهندي؟

يقدم عصير التمر الهندي، المشتق من لب فاكهة التمر الهندي، مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية بسبب خصائصه الغذائية الغنية والمواد الكيميائية النباتية الفريدة، وهنا، سوف نتعمق في هذه المزايا بمزيد من التفصيل.

غني بالفيتامينات والمعادن

شراب التمر الهندي هو مستودع للعناصر الغذائية الأساسية، وهو غني بشكل خاص بفيتامين C، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام المناعة القوي، والجلد الصحي، وشفاء الجروح، بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمر الهندي كميات كبيرة من فيتامينات ب مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة القوية، مثل البوليفينول والفلافونويد، التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم، يمكن أن يساعد تقليل الإجهاد التأكسدي في منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

صحة الجهاز الهضمي

يقول الخبراء: “لقد استخدم التمر الهندي لعدة قرون كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، فهو يحتوي على الألياف الغذائية والمسهلات الطبيعية التي تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتخفف الإمساك وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة القلب

الاستهلاك المنتظم لـ عصير التمر الهندي قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئ LDL بسبب محتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي عصير التمر الهندي على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات، مثل البوليفينول والبيوفلافونويد، ويقوم بعمل رائع في الحد من الالتهابات في الجسم، هذه الخاصية تجعلها مفيدة للأفراد الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل أو الأمراض الالتهابية المزمنة”.

نسبة عالية من المغنيسيوم

التمر الهندي غني بالمغنيسيوم، حيث يحتوي 110 ملغ من المنغنيسيوم لكل 120 غرام من اللب، ويخلص هذا ببساطة إلى أن شرب التمر الهندي هو وسيلة مناسبة لتلبية احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم، بالنسبة للمبتدئين، يلعب هذا المعدن دورًا محوريًا في تكوين العظام، وينظم ضربات القلب، وتقلص العضلات، ويحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

إلى جانب ذلك الفوائد المذكورة، يعتبر عصير التمر الهندي مفيدًا أيضًا للأفراد الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم، وذلك بفضل محتواه من المغنيسيوم، حيث أن المغنيسيوم مهم لإعادة ضبط الساعة الداخلية المعطلة للجسم ويساعد أيضًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

ومن المهم في الختام أن تتذكر أن تستهلكه باعتدال، لأنه يمكن أن يكون لاذعًا وغنيًا بالسكر، خاصة عندما يكون محلى.