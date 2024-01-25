اسماء بنات حلوة ونادرة 2021 .. مجموعة أسماء بنات الأكثر شعبية

الرياض - أميرة القحطاني - اسماء بنات هي الأكثر بحثا على محركات البحث العالمية لتفوق المواليد الإناث مقارنة بالذكور من ناحية العدد، ويقع دائما الازواج والاقارب والأحباب فى حيرة كبيرة عندما يرزق أحدهما من الله عز وجل بمولود جديد، حيث يكون أمر تسميته من أصعب الأمور خاصة وأن كان المولود هو بنت لذلك إليكم اسماء بنات بمعنى اللؤلؤ .

فقد جرت العادة بتسمية المواليد سواء الذكور أو الإناث خلال فترة الحمل بالأسماء الجديدة والنادرة وأحيانا الغريبة على مسامع الكثيرين لأنها غير معروفة وقلما يكون هناك تسميات سابقة بهذه الأسماء التى أصبح الكثيرون يتفننون فى إختيارها .

اسماء بنات مستوحاة من العطور

إن إختيار إسم الفتاة يدوم لفترة ليست بالقصيرة من قبل الأباء والأمهات، لمحاولتهم تسمية المولودة بأفضل اسماء البنات والأنسب من وجهة نظرهم، وهو ما يروق لهم من ألاف الاسماء المتعددة والمختلفة لهذا فقد قمنا من خلال موضوعنا هذا بجمع أكبر قدر من أسماء البنات الجديدة والاسماء التى تناسب الجميع بمختلف ميولهم لتسمية البنات مع معنى كل إسم من تلك الاسماء .

من أحب الأمور للوالدين اختيار اسم للمولود أو المولودة الجديدة، وغالبا ما يتم اختيار الإسم المناسب بالتشاور بين الأبوين خلال فترة الحمل، ويختلف الأمر من عائلة لأخرى بالنسبة للفترة التي يبدأ فيها الأولياء رحلة البحث عن اسم مميز للبنت أو الولد إلا أنها تكون دائما بعد معرفة جنس الجنين .

اسماء بنات نادرة

ولكن الآراء تختلف، وفكرتكِ عن الاسم المناسب للغاية قد تكون مختلفة تمامًا عن فكرة عائلتكِ وأصدقائكِ’! أخبري أمكِ بالاسم الذي اخترته لطفلكِ وقد تسمعين منها تنهيدة عميقة تعبر عن إحباطها لأنها كانت تتمنى أن تُسمي طفلكِ على اسم والدها. ربما تبدي صديقتكِ المقربة ابتسامة باهتة وتعلق بقولها “إنه اسم قديم، أليس كذلك؟”‘ وقد تعلق زميلتكِ في العمل بقولها: “أعرف صبيًا بهذا الاسم في المرحلة الثانوية. لا أحبه أبدًا”.

أقرأ أيضا : أسماء بنات ومعانيها

نورسين : ضوء القمر

رانسى : اسم غزال ويقال اسم نهر أيضا

ماذى : العسل الأبيض

مهرة: المرأة عظيمة المهر

كارمن : اسم زهرة برية في اسبانيا

نوة: النظرة إلى الأشياء سريعا

سيرين: ومعناه الفتاه الحلوة العذبة

جوانة : شنطة العطورات والطيب

جودي : جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح

مياسين : وهى النجمه البعيده

ارام : الظباء

أثاب : شجر كبير من الفصيلة التوتية كثير الفروع.

استاج : مايلف عليه الغزل.

أسيف : رقيق القلب.

أوار : حرالصيف والنار.

أيار : النحاس الاصف

مياس : متمايل بخفه وجمال..

اسماء بنات من طيور الجنة

وانا : الشابة الفتية

ريتاج : الباب العظيم ومنه إسم باب الكعبة المشرفة,ويقال قفل الكعبة

جوليا : إسم لاتيني معناه الشابة في عقلها وقلبها

رزان : ذات رزانة ووقار

لمار : له أربع معاني :

ماء الذهب

برادة الألماس

كسوة الكعبة

لمعة السيف

اسماء بنات على وزن ليان

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال

ليم : الصلح والوفاق

لوليا : من اللولو أو الدانة

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير

أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير

أسيل : الأملس والناعم

أرجوان : الصباغ الأحمر,شجيرة للزينة زهرها شديد الحمرة

معنى اسم بانا

بانا : اسمم بانا يعني اسم من أسماء الأشجار التي تشبه الورق اللين الصفصاف الذي يستخرج منه العطور، وهو اسم أجنبي يعني القاتل أو الذابح

إلينا : من إلين أجمل نساء العالم ,بريق الشمس

دانة : اللؤلؤة الكبيرة

ريما : الغزال الناصع البياض

ريناد : مشتق من الرند وهو العود الذي يتبخر به وقيل شجر صغير من أشجار البادية طيب الرائحة ويقال تراب الجنة

اسماء تدل على الجمال

داليا : الناعورة التي يديرها الماء ,شجرة العنب

ديالا : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد

كادي : الماء البطئ الجريان ,نوع من أنواع الأزهار

وسن : النعاس ,ثقل النوم

وجد : الحب الشديد

ريفال : طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها

اسماء بنات على وزن تالين

دارين : إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ألين : أجمل نساء العالم ومن الليونة

لتين : ومعناه الشي شديد الحلاوه..

تالين : منتهى الحلا

لانا : النخلة الصغيرة

أثير : جوهرة السيف وبريقه

هايدي : بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي : أنثى القرد والخادمة المملوكة

اسماء تدل على التفاؤل

راما : ستار الكعبة

جوري : الورد الأحمر الكبير

دانية : القريبة المحببة للقلوب

لينا : النخلة الصغيرة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة

سجى : الصفات الحميدة

جوان : الخدود الوردية ,الشفق,ويقال نهر من أنهار الجنة

بوران : كلمة إيرانية بمعنى شدة الضوء ويقال الأرض الجدباء التي ليس فيها زرع

روانا : السفر والدليل

جالا : كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة

فريال : أسم فارسي بمعنى الدلع والغنج

إنجي : لؤلؤة

تاليا : نور الجنة

جوليا : الشباب

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل : الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء ورودينا هي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهم.

ريتال : المرتلة في القرآن

ريتان : الماء الموجود في الأصداف

داني : إسم غزال ويقال إسم نهر

العنود : العنيدة والمتجبرة

لين : من الليونة والنعومة

لمى : إسمرار الشفاه

ميرال : الغزال الصغير

روبين : إسم ياقوتة

ليساء : حسنة الخلق

ربى : المكان العالي والمرتفع

سَدَنْ : ستار الكعبة

لورين : اسم لاتيني معناه متوجة بالغار

لوجين : الفضة السائلة

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

ليال : جمع ليلى ,,,

ليان : رخاء العيش ونعيمه ,,

لينا : استرخاء وليونه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان

اثيله : اصيله في الشرف . وعريقه,,,

اماليا : اصله يوناني بس,,, معانه اللطيفه والمحبوبه .

أمجاد : جمع مجد ,,,, رفعه الشأن

ألين : اجمل نساء العالم

بنان : جمع بنانه طرف الاصبع ..

بيلسان : زهره بيضاء ذات رائح عطرررريه جميله

تاله : وليس تالا ,,,

معناته ,,, النخله الصغيره

ترانيم : انشوده

تغاني : استثناء …

تنال معناه بصيغه المضارع تحصل على ماتريد

تيماء : صحراء

جلنار : زهر الرمان ,,

اسماء بنات غريبه

ديالا : اسم منسوب من نهر بالعراق ( ديلي )

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

راوند : ((( اصله فارسي ))) حبل تعلق عليه عناقيد العنب

رسال : جمع رسل … تمهل << مو يقولون على مهلك على رسلك

روفيدا : ((( اصله فارسي ))) المكان الذي يفرد فيه العجين

روانا : ((( اصله فارسي ))) السفر والدليل

رواني : جمع رانيه : حسنه الصوت ..

روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) اما ريان للذكر

زيان : ذات حسن وجمال

سجيه او سجايا : طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

سوريانا : منسوب الى سوريا ,,,

شيماء : <<< مو جديد بس معناته (( الشامه او الخال )) التي تظهر على جسم الانسان واسم غفار نفس المعنى

صمود : ثبااات

ليساء : حسنة الخلق

مسرة : المفرحة وتعني أيضا السعادة .

جوين : تصغير جون، والجون : الاسود.

سرى : المشي ليلا .

سوار : وسوار : حلية مستديرة تُلبس في المْعَصم أو الزند.

رألة : الرال : فرخ النعام وما أتى عليه حول منه والجمع : رئال.

أناهيد : المرأة الفاضلة (أصلها أنا هيتا الهندية ).

منة منن (منة الله) : عطاء من الله .

اسماء بنات بحرف الألف

آثار : أثر : بقية الشيء . آلاء : نعم ، بركات ، شجر أخضر . آمال : أمل : رغبة في الشيء .

آمنة : اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وادعة ، مستقرة .

آيات : آية : علامة .

ائتلاف : من الإلفة والتوافق .

ابتسام – ابتسامة : ضحكة خفيفة ، رقيقة تبيّن مشاعر السرور .

ابتعاث : إرسال إلى ناحية ما ، أو إيقاظ وخلق الحركة في ما كان هامداً …

ابتهاج : سرور ، انشراح ، بهجة .

ابتهال : تضرع ، دعاء للحصول على أمر مُبتغى .

إيثار : تفضيل شيء على آخر .

إجلال : احترام وتقدير .

إحسان : عمل الخير والمعروف .

أحلام : حلم : طول الأناة والصبر أو ما يراه النائم من خيالات ورؤى .

إخلاص : أمانة ، تعهد ، حفظ الوعود .

أروى : أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة .

أريج : عطر ، رائحة طيبة .

أزهار : نبات جميل ذو زهر وألوان .

أسرار : أخبار مكتومة ، غير معلنة .

إسعاد : من السعادة ، تقديم السعادة للآخرين .

أسل : سيف أو نبات دقيق الغصن .

أسمى : أعلى منزلة . أرفع .

أسماء : جمع اسم .

أسمهان : علا وارتفع .

أسيل : الخد الناعم الملمس .

أشجان : شجن ، حزن .

أشواق : شوق : صبابة وجوى .

أصالة : ذات مجد أصيل .

أصيلة : بنت الحسب والنسب .

أضواء : أنوار .

اعتدال : من عدل : سار سيراً مستقيماً .

اعتزاز : افتخار بالعزة .

اعتكاف : انزواء ، ابتعاد .

اعتماد : قصد ، اتكال ، توكّل .

أغاريد : غناء ، أهازيج .

افتكار : إعمال الفكر وتغليب العقل .

أفراح : فرح : وهو شعور بالبهجة .

أفنان : من أفانين .

إقبال : مجيء ، قدوم .

إكتمال : إتمام ، إنجاز .

إكرام : تعظيم ، تكريم .

ألطاف : الرفق والرقة والعذوبة .

ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية .

ألمى : ظل كثيف أسود .

إلهام : وحي .

أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة .

أمان : دعة ، استقرار ، هدوء .

أماني : أمنية : وهي البُغية أو الطلب .

امتثال : الرضوخ للأمر والطاعة في تنفيذه والاستجابة إليه .

امتنان : شكر ، تقدير .

أمجاد : ج . مجد .

أمل : رجاء ، تمني .

أميرة : ذات أمر وسلطان .

أميمة : تصغير ( أمّ ) أو هي مطرقة الحداد .

أميّة : تصغير ( أمة ) أي عبدة أو جارية .

أمينة : وفّية ، مخلصة .

انتصار : إحراز النصر أو إعانة المظلوم ونصرته .

أنج – أنجي : اسم أعجمي ، بمعنى ملاك .

أنس : من الانسان : أي الحي .

انشراح : من الفرح والسرور .

أنصار : حلفاء .

إنصاف : عدل .

إنعام : عطاء سخيّ أو نوال .

إيثار : تفضيل شيء على آخر .

إيمان : التصديق بالقلب .

إيناس : من الإيناس : آنسته ( أبصرته ) وقد تأتي بمعنى اليقين ، أو الطمأنينة .

أسماء بنات بحرف ب

بارعة: فائقة الجمال.

بارقة: مشرقة.

باسلة: شجاعة.

باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك.

بان: شجر طيب الرائحة.

بانية: التي تبني وتعمر.

باهرة: التي تبهر النظر بحسنها وجمالها.

بتول: عذراء لم يمسها رجل.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

بدر: القمر ليلة اكتماله.

بدر الدجى: القمر الذي يطلع في الظلام.

بدرة: كيس النقود.

بدرية: نسبة إلى البدر.

بدور: مصدر بدر.

بديعة: سمينة، أصيلة لامثيل لها.

برء: شفاء.

براءة: السلامة من العيب.

براح: اسم للشمس.

براعم: ج: برعم/ زهرة الشجرة قبل أن تتلقح.

براعة: إتقان، مهارة.

براقة: تبرق كالضوء.

برت: اسم أعجمي بمعنى ميلاد.

برجيس: نجم قيل هو المشتري.

برلنت: أغلى أنواع الألماس صفاءً ولمعاناً.

بسامة: شديدة الإبتسام.

بسمة: ضحكة لطيفة دون صوت.

بشرى: خبر سار يجلب الفرح.

بلسم: شجر يداوى به.

بلقيس: اسم أعجمي عرفت به ملكة سبأ التي قصدت النبي سليمان عليه السلام.

بلماء: ليلة البدر لعظم القمر فيها.

بلند: لفظة فارسية بمعنى عالية المنزلة.

بنان: رؤوس الأصابع.

بنفسج: زهر جميل ذو رائحة زكية.

بها ـ بهاء: جسن/ جمال/ ظرف.

بهية: صاحبة بهاء وجمال.

بيسان: اسم موضع في فلسطين.

بيلسان: شجرة لون زهرها أبيض، تزرع للزينة ولها فوائد جمة.

أسماء بنات بحرف ج :

جابرة: التي تصلح ما فسد من الأمور.

جاذبة: ذات حسن يجذب الأبصار.

جارية: صبية حسناء تجري لخدمة سيدها.

جاسرة: شجاعة، جريئة.

جانيت: اسم أعجمي بمعنى حنة.

جاهدة: ذات جهد وعناء في بلوغ مرادها.

جداء: عطاء.

جلسان: ورد أبيض ذو رائحة زكية.

جلنار: اسم فارسي يطلق على زهر الرمان.

جلواء: ذات سعة.

جليلة: موقرة.

جمال: حسن، بهاء.

جمالات ـ جملات: ذات جمال.

جمانة: لؤلؤة صغيرة أو هي مقدم السفينة.

جنا ـ جنى: كل ما يجنى من الثمر.

جنان: الليل/ أو القلب والروح.

جنين: الولد ما دام في الرحم.

جهاد: القتال في سبيل الله، نضال.

جيهان: الدنيا.

جهينة: غلظة الوجه.

جوانا: الشابة.

جواهر: ج. جوهرة وهو الحجر الكريم أو الدرة الخالصة.

جوهرة: درة ثمينة.

جودانة: على وزن فعلانة أي المبالغة في الجود والكرم.

جويدا: الجيدة.

جيداء: حسنة الجيد.

جيدرة: قصيرة القامة.

جيلان: اسم أعجمي، وهو مثنى جيل: القرن من الزمن.

جينا: اسم أعجمي.

جينار: اسم أعجمي.

أسماء بنات بحرف ت :

تالة: شجرة النخل الصغيرة.

تالدة: صاحبة المجد التليد.

تباهي: افتخار.

تذكار: ذكرى.

ترف: عيش رغيد.

تغاريد: زقزقة العصافير.

تغريد: زقزقة.

تقوى: الخشية والخوف.

تقية: ورعة.

تمارة: بائعة التمر.

تماضر: المرأة البيضاء اللون، وهو اسم الخنساء الشاعرة العربية.

تمام: كمال.

تمامة: بقية.

تميمة: حرز.

ترنيمة: تغريدة، لحن جميل.

تفاني: بذل النفس والتضحية بالذات.

تقاء: الورع، الطهر.

تهاني: ج. تهنئة: دعاء باالهناء والبركة.

توبة: الرجوع عن الخطاء.

تومة: اللؤلؤة.

تيسير: التوفيق والتسهيل في الأمور.

توحيدة: منفردة إلى نفسها.

توسل: الترجي، التقرب إلى الله.

تيماء: فلاة واسعة.

أسماء بنات بحرف ث

ثائرة: غاضبة.

ثابتة: مستقرة.

ثامرة: ذات ثمر.

ثريا: أحد الكواكب في السماء.

ثغور: مباسم.

ثناء: مديح، إطراء.

ثنية: طول المقام.

ثواب: الجزاء خيرا.

ثورة : تمرد.

ثغاء: صوت الشاة.

ثغامة: زهرة جبلية بيضاء الثمر والزهر.

ثمينة: مرتفعة الثمن غالية.

ثراء: غنى، بذخ، ترف.

ثروة: ليلة لقاء القمر بالثريا وهبي ليلة بركة لذا يطلق اسمها على الغنى والوفرة وسعة العيش.

نفيسة : معناه الثمينة، والمال الكثير، المرغوب فيها

رويدة : معناه المتمهِّلة في السير والعمل والتفكير .

اسماء بنات بحرف ر: