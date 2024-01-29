PDF الان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم فقط

الرياض - أميرة القحطاني - من خلال هذا المقال سوف نتعرّف على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظات القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – الغربية – البحيرة – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج – قنا – السويس – اسيوط – الاسماعيلية – دمياط، حيث نوفر لكم عبر موقع الخليج 365 رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات للفصل الدراسي الأول، والتي يمكنكم الاستعلام عنها -أعزائي الطلاب وأولياء الأمور- عن طريق بعض الخطوات البسيطة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

كان قد اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية نتيجة امتحانات نصف للشهادة الإعدادية، اليوم، بنسبة نجاح 87.22% وقال المحافظ إنه تقدم للامتحان 136 ألفا و739 طالبا حضر منهم 136 ألفا و139 طالبا، نجح منهم 118 ألفا و724 طالبا بنسبة نجاح 87.22%، والإعداديه المهنية تقدم لها 817 طالبا حضر منهم 771 طالبا ونجح منهم 743 طالبا، أما الصم والبكم، تقدم 67 ونحجوا جميعهم، والنور 12 تقدموا للامتحان ونجحوا جميعهم.

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كان قد اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الاعدادية، بنسبة النجاح 81% ، وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 219 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا و676 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجين الحاصلون علي 50% فأكثر 69 ألفا و599 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة على المحافظة بلغت 81%.

نتيجه الاعداديه برقم الجلوس 2024

كان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2024 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح لضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% ، والمكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 فور اعتمادها من جانب السيد المحافظ عن كل محافظة فور انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح والترصيد الورقي والإلكتروني والمراجعة النهائية، على أن تظهر نتيجه الشهاده الاعداديه – الصف الثالث الاعدادي الأسبوع المقبل في كافة المحافظات على أقصى تقدير.

ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس أولاً في محافظتي الإسكندرية والجيزة، تليهما محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ثم تظهر النتيجة في باقي المحافظات تباعاً.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية السويس

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج

الجدير بالذكر أن نسب النجاح وفقا للعينات العشوائية مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس من الخليج 365 فقط وحصريا عن طريق كتابة رقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل المقال.

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