الشرقية توداي | ظهرت الان | نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024 برقم الجلوس والاسم ترم اول

الرياض - أميرة القحطاني - موقع الشرقية توداي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024 برقم الجلوس والاسم، نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية الفصل الدراسي الاول في كافة الإدارات التعليمية، إدارتي منشأة أبو عمر وصــان الحجر القبلية، إدارتي القرين والقنايات، إدارة غرب، إدارة شرق، إدارة منيا القمح، إدارة أبو حماد، إدارة فــــــاقـــوس، إدارة الحسينية، إدارة بلبيـس، إدارتي كفر صقر وأولاد صقر، إداراتي ههيا والإبراهيمية، إداتي ديرب نجم ومشتول السوق، إدارتي العاشر من رمضان والصالحية، إدارة أبو كبير.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، بخصوص نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الشرقية خلال زيارته لمراكز التصحيح، أن أعمال التصحيح والرصد أوشكت أن تنتهي، على أن يتم البدء في أعمال التدقيق قريباً جداً، موضحًا أن إعلان النتيجة سوف يكون خلال أيام قليلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024 الترم الاول

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كان اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية نتيجة امتحانات نصف للشهادة الإعدادية، اليوم، بنسبة نجاح 87.22% وقال المحافظ إنه تقدم للامتحان 136 ألفا و739 طالبا حضر منهم 136 ألفا و139 طالبا، نجح منهم 118 ألفا و724 طالبا بنسبة نجاح 87.22%، والإعداديه المهنية تقدم لها 817 طالبا حضر منهم 771 طالبا ونجح منهم 743 طالبا، أما الصم والبكم، تقدم 67 ونحجوا جميعهم، والنور 12 تقدموا للامتحان ونجحوا جميعهم.

الشرقية توداي نتيجة الشهادة الاعدادية

ظهرت اعدادية الشرقية الترم الاول برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كافة المحافظات

تحديث: قال قال محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن الإدارات التعليمية أتعمل على التدقيق ورصد الدرجات خلال التوقيت الحالي، على أن يتم اعتمد النتيجة يوم الأربعاء وظهورها إلكترونيًاخلال نفس اليوم والخميس في المدارس، مشيراً إلى أن عمليات الرصد والمراجعة تتم وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وأوضحت بعض المصادر الخارجية، أن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية توداي سوف يكون منتصف الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الثلاثاء، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي عصراً يتم خلاله إعلان نسب النجاح للإعدادية العامة والمهنية.

وقامت مديرية التربية والتعليم بتوفير رابطًا رسمياً سوف يتم من خلاله نشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 برقم الجلوس الشرقية توداي فور اعتمادها وقبل إرسالها إلى المدارس بيوم كامل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية برقم الجلوس؟

اختر رابط من روابط الاستعلام عن النتيجة سواء كان عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية أو عبر موقع الشرقية توداي .

أو عبر . اكتب رقم جلوس الطالب.

اضغط على زر عرض النتيجة.

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كما يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024 من لخال كتابة رقم الجلوس متبوعًا بالإدارة في تعليق.