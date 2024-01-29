“حصريا ظهرت” نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية gharbeia.gov.eg برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية الترم الاول، أيام قليلة تفصل الجميع على الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2024 اليوم السابع، حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في تصريح لموقع الخليج 365، أن موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية سوف ينشر النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية سوف تظهر خلال ساعات قليلة اليوم، حيث صدرت نتائج خمسة عشر محافظة حتى الوقت الجاري، وهذا يؤكد أن نتيجة ثالث الاعدادي الغربية سوف تكون قريبة جدا، عل ىأن يستطيع الطالب الاطلاع عليها إما بصيغة pdf أو من خلال إدخال الرقم.

موقع اليوم السابع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

ظهرت نتيجة اعدادية الغربية، اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي 2024، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما نشر موقع اليوم السابع أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم سوف يتم إعلانها خلال أيام قليلة جداً على أن تيكون ظهور النتيجة منتصف الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، ومن المرجح إعلانها قبل منتصف الأسبوع وفقاً لمصادر معنية من داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الغربية الترم الاول

وفي الفصل الدراسي الأول، اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2024، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870 طالب وطالبة حضر منهم 88723 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة، حضر منهم 4581 طالب وطالبة ووصلت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس متابعة لحظية

كيفية معرفة نتيجة الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية

وفي العام الدراسي الماضي تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية بنسبة نجاح 82.5% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 732 لجنة.

سوف يرصد الخليج 365 أي تفاصيل جديدة أو أنباء عن الاعتماد أو نسب النجاح أو رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2024 محافظة الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية بالاسم فقط

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلال هذه الخطوات:-

الدخول إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الاعدادية كتابة رقم الجلوس كتابة رقم التحقق الضغط على عرض النتيجة

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