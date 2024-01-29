الكيوي فاكهه لذيذة وصحية.. فتاة سعودية تكشف كيف تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة القلب وصحة العينين

الرياض - أميرة القحطاني - الكيوي فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وهي مصدر جيد للفيتامينات C و E و K، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، ولذلك تعد خيار غذائي مناسب خلال فصل الشتاء، حيث تتمتع الكيوي بالعديد من الفوائد الصحية، ونستعرض الآن في هذا المقال بعض أهم فوائد الكيوي الصحية، ومن أبرزها التالي:

فوائد الكيوي الصحية

تعزيز جهاز المناعة: يحتوي الكيوي على فيتامين C بتركيز مرتفع، وهو عنصر غذائي ضروري لتعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، حيث يساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة عن محاربة العدوى، حيث يوفر حبة الكيوي الواحدة حوالي 93 ملليغرام من فيتامين C، أي ما يعادل حوالي 100% من القيمة اليومية الموصى بها.

تحسين صحة القلب: يساعد الكيوي على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما انه يحتوي على مركبات نباتية تسمى الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساعد على حماية الخلايا من التلف، وعلى تقليل الالتهاب.

تحسين الهضم: يحتوي الكيوي على الألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

حماية العينين: يحتوي الكيوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العينين من الضمور البقعي وأمراض العيون الأخرى.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يعد الكيوي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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تقليل الالتهابات: الكيوي فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والكاروتينات، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ويرتبط الإجهاد التأكسدي بزيادة خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

إنقاص الوزن: الكيوي فاكهة لذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، حيث يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشهية.