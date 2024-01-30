فوائد شمع النحل للبشرة.. كيف يستعمل في تبييض الوجه؟

الرياض - أميرة القحطاني - شمع النحل هو المادة التي يفرزها النحل من خلال غدد موجودة في بطن النحل، وهناك فوائد شمع النحل للبشرة لا تعد ولا تحصى، فتلك المادة من أكثر المواد التي تدخل في صناعة مستحضرات التجميل للبشرة والجسم لكونها طبيعية ولا تحتوي على أية كيماويات تضر البشرة بالإضافة إلى فوائدها، وشمع العسل هو مادة شبه صلبة ولونها أبيض وقد يميل لونها للأصفر في حالة اختلاطها بالزيوت التي يتكون منها حبوب اللقاح، ومن خلال المقال سوف نقدم لكم فوائد شمع النحل للبشرة.

فوائد شمع النحل للبشرة

شمع النحل من أكثر المواد التي تفيد بشرة الوجه، والتي يستخدمها خبراء التجميل في وصفاتهم لكثرة فوائدها حيث:

يساهم شمع النحل في علاج الكدمات.

له القدرة على علاج الجلد من الالتهابات.

فعال في العلاج من الحروق وآثارها.

فعال في علاج الصدفية وكذلك الإكزيما.

يعمل كغلاف للجلد والذي بدوره يعمل على حمايته من أية مشكلات قد تتسبب في التهابه.

شمع النحل يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى أنه فعال في حماية الجسم من بعض البكتيريا والجراثيم.

كيف يستعمل شمع العسل للبشرة؟

هناك العديد من الوصفات التي يمكنك استخدام شمع العسل من خلالها للبشرة، إليكم أهمها:

يمكنك تحضير نسب متساوية من شمع العسل وكذلك زيت جوز الهند وزيت اللوز وتذويبهم على حمام ماء دافئ.

ثم استخدامه كمرطب طبيعي للبشرة.

ويمكنك إضافة جل الصبار المفيد جدا للبشرة.

هل شمع النحل يبيض البشرة؟

ذكرنا من قبل أن شمع النحل يتم استخدامه في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل نظرًا لفوائده حيث:

يتم استخدام شمع النحل كمكون أساسي في تبييض وتفتيح البشرة بشكل كبير.

كما أن له القدرة على تفتيح التصبغات والأماكن الداكنة بشكل آمن وفي فترة قياسية.

أضرار شمع النحل

رغم وجود فوائد شمع النحل للبشرة عند استخدامه في التبييض إلا أنه قد تحدث اعراض منه لكنها نادرة مثل الحساسية، كما قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي لانسداد الامعاء عند تناول كمية كبيرة.