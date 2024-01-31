الرياض - أميرة القحطاني - لقد كانت سلسلة Vivo V30 جزءًا من مطحنة الشائعات لبعض الوقت مؤخرًا، ومن المتوقع بحسب التسريبات ستتضمن التشكيلة طرازين: Vivo V30 و Vivo V30 Pro 5G، وفقًا لموقع شركة Vivo Philippines المخصص على شبكة الإنترنت، وهذا يشير إلى التصميم من خلال الصورة الظلية، الآن، وبينما يُنتظر الإطلاق الرسمي للسلسلة، شارك المدون Tipster Paras Guglani المواصفات الرئيسية لـ Vivo V30 5G والتصميم. تصميم Vivo V30 5G شاركTipster Paras Guglani عرض الهاتف وهذا يكشف عن التصميم الكامل.

يُرى شاشة منحنية في المقدمة، وفتحة مثقوبة في المنتصف لصور السيلفي، وإطارات ضيقة للغاية. يوجد زر الطاقة وزر الصوت على الحافة اليمنى.

يوجد منفذ USB من النوع C وفتحات السماعات وقسم علبة SIM والميكروفون الأساسي في الأسفل.

توجد فتحات أخرى للسماعات في الأعلى وميكروفون ثانوي في الأعلى.

بالانتقال إلى الخلف، ترى وحدة مربعة تحتوي على كاميرات ثلاثية، وهناك وحدة أخرى بالأسفل تحتوي على ضوء LED مربع ناعم، والذي يجب أن يعمل كفلاش LED، كما يُرى أيضًا شعار Vivo.

كانت هذه تفاصيل خبر تسربت مواصفات وتصميم الإصدار العالمي لهاتف Vivo V30 5G ويبدو أن الإطلاق وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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