الاتحاد الكاميروني يرفض استقالة صامويل إيتو

الرياض - أميرة القحطاني - رفض الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استقالة صامويل إيتو من منصبه كرئيس للاتحاد بعد خروج منتخب الكاميرون من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع المنتخب الكاميروني البطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الماضي حتى 11 فبراير الجاري، بعد هزيمته أمام نيجيريا بهدفين دون رد في دور الـ16.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الكاميروني إلى أن اللجنة التنفيذية اجتمعت وركزت على تقييم أداء المنتخب الوطني للرجال في البطولة.

في بداية الاجتماع، قدم صامويل إيتو استقالته، لكن أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا بالإجماع استقالته وأكدوا ثقتهم فيه لمواصلة بنفس روح إعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة منذ 11 ديسمبر 2021.