ناصر ماهر بعد انضمامه للزمالك: أشعر أنني في المكان الصح في الوقت الصح

الرياض - أميرة القحطاني - عبّر ناصر ماهر، لاعب فريق الكرة في نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة وفرحته العارمة بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض، بما يعكس تفانيه وإخلاصه لهذا النادي الكبير، كما أكد التزامه الشديد ورغبته العارمة في تحقيق البطولات والانتصارات خلال الفترة المقبلة، لكي يُسعد بها الجماهير المخلصة.

جاء انضمام ناصر ماهر إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد قضائه فترة ناجحة مع فريق فيوتشر، وصرح ناصر ماهر في حواره التلفزيوني مع قناة الحياة قائلًا: “أنا سعيد جدًا بتواجدي في هذا النادي العظيم مثل الزمالك، وبإذن الله نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات الجماهير ونعدهم بتحقيق البطولات المهمة والمرموقة”.

وأضاف: “أشعر بالسعادة الكبيرة والاطمئنان لأنني في المكان الصح في الوقت الصح، وهناك تحديات وبطولات قادمة ستسعد بها الجماهير ونسعى لتقديم أداءٍ مميزٍ لإسعادهم”.

وختم حديثه قائلًا: “إن هذه الخطوة تعتبر بدايةً جديدةً ومشوقةً في مسيرتي الرياضية مع الزمالك، وستشهدون تطورًا وتحسنًا في أدائي، فأنا مصمم على تقديم أفضل ما لدي وأن يكون لي دور بارز في تحقيق طموحات النادي وتطلعات الجماهير الرائعة”.