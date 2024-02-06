ياسر حمد لاعب الزمالك الجديد: أدرك أهمية نهائي كأس مصر أمام الأهلي

الرياض - أميرة القحطاني - أعرب ياسر حمد، مدافع منتخب فلسطين الذي انضم حديثًا إلى صفوف الزمالك، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى القلعة البيضاء وتعهد بتقديم أداء متميز داخل الملعب.
وفي تصريحاته لقناة “الحياة”، قال ياسر حمد: “أشعر بالفخر والسعادة بتوقيعي لنادي الزمالك، وأعتبرها خطوة مناسبة لمستقبلي. أتعهد للجماهير بتقديم أفضل أداء لي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأرى أن هذه الخطوة ستكون إيجابية في مسيرتي”.
وأضاف: “لدينا ثلاث بطولات هامة سننافس عليها في الزمالك، وهي الدوري والكونفدرالية ونهائي كأس مصر أمام الأهلي”.
وفي ختام حديثه، قال: “أدرك أهمية نهائي كأس مصر أمام الأهلي، وأدرك أنها مباراة ديربي كبيرة ومهمة بالنسبة لجماهير الزمالك. وأتعهد للجماهير بأنني سأعكس الثقة والترحيب الذي شعرت به منهم من خلال أدائي على أرض الملعب في الفترة المقبلة”.
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