عدلي القيعي يكشف سبب فشل انضمام محمد بسام للأهلي

الرياض - أميرة القحطاني - تحدث المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والرئيس الحالي لشركة الكرة، عن صفقة حارس المرمى محمود الزنفلي، الذي انضم إلى الفريق الأحمر مؤخرًا لتعويض فترة غياب محمد الشناوي، الذي أصيب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، والذي ودعها المنتخب الوطني بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ 16.

وأوضح القيعي، أسباب عدم ضم محمد بسام، موضحًا في تصريحات لقناة “الأهلي” أن التعاقد مع حارس مرمى لا يعني نقص الثقة بالحراس الحاليين، وإنما يأتي لتعزيز خط الدفاع بعد رحيل محمد الشناوي، مشيرًا إلى أهمية ضم حارس جديد.

وأضاف: “كنت أتمنى ضمّ محمود الزنفلي خلال فترة تسجيل اللاعبين الإفريقية، لكن سيكون متاحًا في فترة الدوري”، كما شدد على أهمية توفير بديل قوي خلال غياب حمزة علاء في الأولمبياد.

وأشار القيعي، إلى محاولتهم التعاقد مع محمد بسام كخيار أول، وأن القرار الفني كان مختلفًا، وأكد على موهبة وإمكانيات محمود الزنفلي معربًا عن تمنياتهم له بالتوفيق، وقال: “ضمنا محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع نية للبيع، وكان هناك تعاون رائع مع نادي الداخلية”.