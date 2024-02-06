وظائف الحكومة المصرية لشهر فبراير 2024 وظائف بوابة الحكومة المصرية

الرياض - أميرة القحطاني - وظائف الحكومة المصرية 2024 تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فقد أعلنت كل من محافظة البحر الأحمر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية 2024

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2024 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة (الجهاز المركزي للتعمير والمحافظات):

رئيـس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز بالجهاز المركزي للتعمير.

رئيـس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية بالجهاز المركزي للتعمير.

رئيـس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير.

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بالجهاز التنفيذي بالشروعات المشتركة لتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية.

مـديـر عـام الإدارة العامة للموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعمير.

مـديـر عـام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز المركزي للتعمير.

مـديـر عـام الإدارة العامة لدراسات وتصميم المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير.

مـديـر عـام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ الجنوب بجهاز تعمير البحر الأحمر.

مـديـر عـام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ الشمال بجهاز تعمير البحر الأحمر.

مـديـر عـام الإدارة العامة للإمداد والتموين بجهاز تعمير جنوب الصعيد.

مـديـر عـام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ قنا بجهاز تعمير جنوب الصعيد.

مـديـر عـام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ القاهرة الكبرى بجهاز تعمير القاهرة.

مـديـر عـام الإدارة العامة للمرافق بجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

مـديـر عـام الإدارة العامة لمنطقة تنفيذ السويس بجهاز تعمير سيناء.

مـديـر عـام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بجهاز تعمير الساحل الشمالي.

مـديـر عـام الإدارة العامة للإمداد والتموين بالجهاز التنفيذي بالشروعات المشتركة لتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية.

مـديـر عـام الإدارة العامة للإمداد والتموين بقطاع التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والمعرفة التامة بقوانين العمل).

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل بالنسبة لوظائف مدير عام.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة بالنسبة للمتقدمين، أو ألا تقل الخبرة عن 18 عامًا تتفق مع طبيعة العمل بالنسبة للمتقدمين إلى وظائف رئيس الإدارة المركزية.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 4-2-2024 وحتى 3-3-2024.

وظائف محافظة البحر الأحمر (ديوان عام محافظة البحر الأحمر):

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والمعرفة التامة بقوانين العمل).

القدرة على القيادة والتوجيه.

القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات، ومتابعة تنفيذ قرارات المحافظة والتعليمات الخاصة بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، أو ألا تقل الخبرة عن 18 عامًا تتفق مع طبيعة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 4-2-2024 وحتى 5-3-2024.

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الأقصر):

أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب (استاذ – استاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد – معيد)

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس الطب من إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية.

ألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس ومادة التخصص.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة طبقًا للوظيفة المعلن عنها.

أن يكون قد أمضى فترة طبيب مقيم لا تقل عن 24 شهرًا بالمستشفيات الجامعية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا أو 45 أو 50 عامًا من تاريخ نشر الإعلان طبقًا لإحتياجات الوظائف المعلن عنها.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 6-2-2024 وحتى 5-3-2024.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2024 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف التابعة إلى وزارة القوى العاملة المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.