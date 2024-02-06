تسريب هاتف +Realme 12 Pro بظهر شفاف

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الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت شركة Realme سلسلة هواتف Realme 12 Pro في الهند الأسبوع الماضي. وكشفت العلامة التجارية أن الأجهزة نجحت في تحقيق أسرع رقم قياسي للمبيعات في فئة الأسعار التي تزيد عن 30 ألف روبية خلال فترة البيع المبكر. ومن المقرر إطلاق أحدث الأجهزة في بلد المنشأ Realme في وقت لاحق من هذا الشهر، الآن، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Realme Europe، فرانسيس وونغ، صورة عملية لهاتف +Realme 12 Pro مع لوحة خلفية شفافة.
+Realme 12 Pro
لم يكشف المدير التنفيذي لشركة Realme صراحة عن اسم الهاتف الذكي، من الصورة العملية، ولكن يبدو أنه هاتف +Realme 12 Pro، يحتوي الجهاز على وحدة كاميرا دائرية مميزة بلون ذهبي، وتضم ثلاثة مستشعرات بما في ذلك عدسة المنظار، كما أن وضع المستشعر مشابه لـ 12 Pro.
وتكشف الصورة العملية عن هاتف +Realme 12 Pro بلوحة خلفية شفافة، يمكن رؤية المكونات الداخلية أسفل وحدة الكاميرا وفي المناطق المحيطة أيضًا، في الوقت نفسه ، ويبدو أن بقية اللوحة الخلفية لا تكشف الكثير من الداخل، يمكن لشركة Realme إطلاق هذا الإصدار من هاتف 12 Pro+ بكميات محدودة.
في منشوره ، يطلب وونغ من المستخدمين اقتراح المكان الذي سيطلقونه فيه أولاً، مع أنه يمكننا أن نتوقع الإعلان عنه في السوق الصينية حيث الإطلاق الرسمي هذا الشهر.
يُعرض هاتف +Realme 12 Pro بلونين هما Navigator Beige و Submarine Blue في الهند، تتضمن المواصفات الأساسية للجهاز:
- شاشة OLED منحنية + Full HD مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.
- إنه مزود بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 SoC مقترنًا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.
- الهاتف مدعوم ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 وات.
- يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة منظار بدقة 64 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل.
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