الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلي

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عن توافر وظائف رجال إطفاء، لحملة الشهادة الثانوية، وذلك للعمل في جدة، وقد أوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن التخصصات والاشتراطات الواجب توافر في المتقدمين للوظائف، وسنتعرف عليها خلال هذا المقال كما يلي:- وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مطلوب عدد 6 رجل إطفاء، مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة. الاشتراطات المطلوبة لوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية فقط.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية.

أن يمتلك رخصة قيادة للمركبات الثقيلة

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة.

أن يمتلك مهارات في استخدام معدات الإطفاء.

أن يتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

أن يلتزم بالسياسات والإجراءات. وظائف أخرى: – رابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني من خلال الرابط التالي “وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني“.

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