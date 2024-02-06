8 أطعمة غنية بالبيوتين تعزز صحة البشرة والشعر يجب إضافتها لنظامك الغذائي

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم العناية بالجمال، يبرز فيتامين بي 7، المعروف باسم البيوتين، كجوهرة ثمينة لصحة الشعر والبشرة، فهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مظهرهما الصحي وحيويتهما، فهو يساعد على تحفيز نمو الشعر، وتعزيز قوته ومنع تساقطه، كما يُحسّن من مظهر البشرة ويُقلّل من ظهور التجاعيد.

أهمية فيتامين ب7:

تعزيز نمو الشعر: يُعد البيوتين مكونًا هامًا للكيراتين، وهو بروتين موجود في الشعر والأظافر، يساعد البيوتين في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، مما يُعزز كثافته ويمنحه مظهرًا صحيًا.

تقوية الأظافر: يلعب البيوتين دورًا هامًا في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

الحفاظ على صحة البشرة: يُساعد البيوتين في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها، ويُساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب7:

البيض: يُعدّ البيض من أغنى مصادر فيتامين ب7، حيث تحتوي بيضة واحدة على حوالي 30 ميكروغرام من الفيتامين.

اللحوم الحمراء: تحتوي اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر ولحم الخنزير، على كميات جيدة من فيتامين ب7.

الدواجن: تُعدّ الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي، مصدرًا جيدًا لفيتامين ب7.

المشروم: غنى بفيتامين ب7، حيث يحتوي كل كوب من المشروم الطازج على 5.6 ميكروجرام من البيوتين، بالإضافة إلى المعادن الهامة من السيليتيوم والمغنسيوم ومضاد الأكسدة.

الأسماك: تحتوي بعض أنواع الأسماك، مثل سمك السلمون والسلمون المرقط، على كميات جيدة من فيتامين بي 7.

البطاطا الحلوة: تعد البطاطا مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات واهمها فيتامين ب7، والتي تساهم بشكل عام في تحسين الصحة العامة.

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المكسرات والبذور: تحتوي بعض أنواع المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز، على كميات جيدة من فيتامين ب7.

الخضروات الورقية الخضراء: تحتوي بعض أنواع الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، على كميات جيدة من فيتامين ب7.