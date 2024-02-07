وزير الرياضة عن تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب: الدولة حريصة على تصحيح المسار دائمًا

الرياض - أميرة القحطاني - علق وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على قرار تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في إعلانه قبل ساعات قليلة، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، وتوأمه إبراهيم حسن مديرًا للفراعنة، جاء ذلك بعد رحيل روي فيتوريا، عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد خروج الفريق من دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “سي بي سي”، قال أشرف صبحي: “كرة القدم مزاج عام عند الشعب المصري.. والدولة حريصة على تصحيح المسار دائمًا”.

وأكد أهمية اتخاذ القرارات بسرعة، وتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن. وشدد على ضرورة دعمه في الفترة المقبلة، مشيداً بخبرة حسام حسن ووصفه بأحد أساطير كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أهمية تطوير جميع المنتخبات الوطنية في المستقبل وأكد أن ذلك من أولويات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.