ميدو: حسام حسن سيجعل صلاح يقاتل مع المنتخب

الرياض - أميرة القحطاني - علق أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية السابق، على تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري الأول بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وقد أعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن كمدرب جديد للفريق الوطني بديلًا عن فيتوريا الذي أقيل بسبب خروج المنتخب من دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في البطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الماضي حتى 11 فبراير الجاري.

وصرح ميدو خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “المحور” قائلًا: “كان لي الشرف باللعب تحت قيادة حسام حسن وتدريبي تحت إشرافه. يجب على منتخب مصر استعادة هيبته في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن حسام حسن سيعيد هذه الهيبة”.

ثم أضاف: “من الممكن أن يستخرج حسام حسن الأداء الأمثل من محمد صلاح في المستقبل، ويجعله يقاتل بقوة مع المنتخب، وكل ذلك بأسلوب مهذب وتفاهم”.

وختم كلامه بالقول: “بالنسبة لصلاح، سيمثل حسام حسن حياة جديدة مع المنتخب، فلنتذكر هذه الكلمات. إذ أن حسام حسن يتمتع بتاريخ وسمعة كبيرة كأسطورة في عالم كرة القدم”.