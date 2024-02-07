لاعب ليفربول السابق: محمد صلاح يمكنه التفكير في الانتقال إلى السعودية بعد عامين أو ثلاثة

الرياض - أميرة القحطاني - يرى جاري ماك أليستر، لاعب ليفربول الأسبق، أنه من الممكن عدم رحيل الجناح والهداف في الفريق، محمد صلاح، بنهاية الموسم على الرغم من التكهنات المتعلقة بهذا الأمر، بعد ارتباط اسمه في الآونة الأخيرة بإمكانية الانضمام إلى ناديي الهلال أو اتحاد جدة في دوري السعودي.

ومع ذلك، يعتقد ماك أليستر أنه قد يبقى صلاح في ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط واحد، كما كشف خلال مشاركته في برنامج “No Tippy Tappy Football” الإذاعي، حيث قال: “أعتقد أن محمد صلاح سيظل بالتأكيد في ليفربول بعد هذا الموسم”.

وأضاف: “ما زال هناك الكثير ليحققه محمد صلاح مع ليفربول، لديه الكثير ليقدم، وبالتالي، قد لا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي”.

وأوضح: “إذا نجح ليفربول في الفوز بلقبين هذا الموسم أو حتى لقب واحد، فلماذا سيشعر صلاح بالرغبة في الرحيل؟ إذ سيكون لديه الرغبة في الاستمرار في المنافسة في بطولات تتمتع بمستوى عالٍ”.

وواصل قائلاً: “لا يحتاج إلى العودة إلى الدوريات العربية والتراجع في مستواه، يمكنه التفكير في الانتقال إلى السعودية بعد فترة من الزمن، ربما بعد عامين أو ثلاثة، خاصة وأن مستواه رائع في ليفربول هذا الموسم”.

وأكمل: “ليفربول هو الفريق المرشح للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وهم يتصدرون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبالتالي، سيلعبون في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وختم: “أعتقد أن هذا هو ما يرغب محمد صلاح في تحقيقه مع ليفربول، ويمكنه في وقت لاحق الانتقال إلى أي دوري آخر إذا رغب في ذلك”.