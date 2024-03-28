عروض كارفور في الويك اند.. عروض وخصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية حتى 31 مارس

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 46%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 46% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، تحت شعار افرش بيتك، وتستمر العروض حتى 31 مارس 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 31 مارس

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر مارس 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 31 مارس

شاشة جاك 43 بوصة سمارت سعر 9999 جنية.

شاشة فريش 42 بوصة سمارت بسعر 10899 جنية.

شاشة فريش 40 بوصة بسعر 8299 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 4 شعلة بسعر 4999 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 31490 جنية.

غسالة يونيون اير 10 كيلو تحميل علوي بسعر 10499 جنية.

ثلاجة فريش 471 لتر توفروست بسعر 37420 جنية.

سخان مياه غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 3699 جنية.

سخان مياه كهربائي من فريش 50 لتر بسعر 2999 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو بسعر 2230 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 31 مارس 2024.