هل يمكن تركيب الألواح الشمسية على الشرفة؟ إليك الإجابة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعرف أنظمة الطاقة الشمسية بشكل عام بالألواح المركبة على الأسطح الكبيرة أو المساحات المفتوحة الواسعة، ومع ذلك، إذا كنت تعيش في شقة أو منزل مستقل، فقد يكون تركيب الألواح الشمسية على الشرفة خيارًا معقولًا بالنسبة لك، هنا التفاصيل.

هل تركيب الألواح الشمسية على الشرفة أمر عملي؟

بادئ ذي بدء، الإجابة على السؤال “هل يمكن تركيب الألواح الشمسية على شرفة؟” نعم، بفضل أنظمة الطاقة الشمسية المحمولة والقابلة للتشغيل الفوري والتي يمكن وضعها على الشرفات، أصبح من الممكن الآن استخدام الألواح الشمسية على الشرفات والمساحات الصغيرة.

تحظى هذه الأنظمة بشعبية خاصة في أوروبا، على سبيل المثال، في ألمانيا، تضاعف عدد أنظمة الطاقة الشمسية المركبة على الشرفة تقريبًا ليصل إلى إجمالي 400 ألف بحلول منتصف عام 2023، أصبحت هذه الألواح الشمسية للشرفات، والتي أصبحت أيضًا أكثر شيوعًا في أمريكا، خيارًا جذابًا لسكان المناطق الحضرية الذين لديهم مساحة محدودة.

ومع ذلك ، لتحديد ما إذا كانت شرفتك مناسبة، يجب الانتباه إلى بعض النقاط: أولاً ، تحقق من قواعد البناء المحلية وقوانين تقسيم المناطق، في العديد من الأماكن ، قد تحتاج إلى إذن لتركيب الألواح الشمسية على شرفتك، لذلك ، يُنصح بالاتصال ببلديتك المحلية للاستفسار، إذا لم تكن هناك مشاكل، فقم بتقييم حجم شرفتك والمساحة المتوفرة لديك.

الشرفات المواجهة للجنوب مثالية للاستفادة القصوى من أشعة الشمس، إذا كان لديك شرفة تطل على الشمال ، فقد لا تتعرض الألواح الشمسية لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مما يجعلها أقل كفاءة، أنظمة الطاقة الشمسية المركبة على الشرفات أصغر مقارنة بتلك الموجودة على الأسطح وتتكون عادة من لوح أو لوحين.

تتصل هذه الألواح بمأخذ كهربائي، حيث تحول التيار المستمر إلى تيار متناوب لتوفير الكهرباء للأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة نظام تخزين بطارية لتخزين الطاقة الزائدة واستخدامها ليلاً أو في الأيام الممطرة.

عادةً ما تكون أنظمة الألواح الشمسية للشرفات سهلة التوصيل والتشغيل، مما يجعل التركيب في كثير من الأحيان مشروع DIY سهل، ومع ذلك ، لن تعمل هذه الأنظمة على تشغيل المنزل بأكمله، ومع ذلك ، يمكن أن يكون طريقة معقولة لتشغيل الأجهزة الصغيرة وتقليل فواتير الكهرباء.