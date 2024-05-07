الإعلان رسميًا عن هاتف Realme GT Neo 6 وإصداره قريبًا.. إليكم المواصفات المؤكدة

الرياض - أميرة القحطاني - ستقوم شركة Realme، التي أطلقت مؤخرًا طراز GT Neo 6 SE في الصين، بتقديم هاتف Realme GT Neo 6 قريبًا، واليوم، أدلت الشركة ببعض التصريحات حول الجهاز وأعلنت عن الميزات المهمة لهاتف GT Neo 6، وإليكم كل التفاصيل قبل إطلاق الهاتف المرتقب.

هاتف Realme GT Neo 6 سيأتي بدعم شحن سريع بقوة 120 وات

العلامة التجارية الصينية، ريلمي، ابتكرت طراز GT Neo 6 SE قبل أيام قليلة، وتستعد الآن لتقديم هاتف GT Neo 6، وقبل الإطلاق، أكدت الشركة التي تكشف عن بعض ميزات الجهاز أن هاتف GT Neo 6 سيحصل على الطاقة من شرائح Snapdragon 8s Gen 3 التي طورتها شركة Qualcomm.

وقدمت الشركة معلومات حول المعالج وكذلك الشحن السريع، وأعلنت أن الجهاز سيكون مزودًا بدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، ووفقًا للتسريبات، سيأتي الجهاز ببطارية 5500 مللي أمبير، وبسمك 8.6 مم ويزن 199 جرامًا.

لا توجد معلومات أخرى حول هاتف Realme GT Neo 6، الذي سيكون مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة بحجم 6.78 بوصة. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الجهاز هو الطراز الأعلى من Neo 6 SE، فإن ميزات Neo 6 SE تخبرنا بالكثير عن الجهاز الجديد القادم.