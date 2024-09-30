وظائف خالية بشركة مصر للطيران للخريجين من الجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة الشركة إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع المعلومات، حيث تطلب عدد 20 مهندس اتصالات و عدد 3 أخصائي نظم، والعمل بنظام التعاقد محدد المدة، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو الأتي:

وظائف شركة مصر للطيران

مطلوب عدد 20 مهندس اتصالات، يشترط بكالريوس هندسة أو ما يعادلها، اتصالات أو حاسبات.

مطلوب عدد أخصائي نظن، بكالريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله.

الشروط المطلوبة:

أن يكون حاصل على المؤهل المناسب حسب كل وظيفة.

أن يجيد اللغة الانجليزية.

أن يجيد الحاسب الألي.

اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.

أن يكون مقيد بنقابة المهندسين بالنسبة لوظائف مهندس اتصالات.

آلا يزيد السن عن 28 سنة.

الوظائف متاحة للجنسين.

أن يكون من المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى.

أن يقدم موقف واضح من التجنيد.

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المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد كمبيوتر.

الموقف من الخدم العسكرية.

السيرة الذاتية.

شهادة القيد بنقابة المهندسين لوظيفة مهندس.

عدد 2 صورة شخصية حديثة.

توريد مصروفات إدارية بواقع 100 جنية لخزينة الشركة.

كيفية التقديم على الوظائف:

للتقديم على وظائف شركة مصر للطيران يرجى التقديم من خلال الوقع الإلكتروني التالي “من هنا” ورفع كافة المستندات المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 حتى 16 أكتوبر 2024.