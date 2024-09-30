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وظائف خالية بشركة مصر للطيران للخريجين من الجنسين

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة الشركة إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع المعلومات، حيث تطلب عدد 20 مهندس اتصالات و عدد 3 أخصائي نظم، والعمل بنظام التعاقد محدد المدة، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو الأتي:

وظائف شركة مصر للطيران

وظائف خالية بشركة مصر للطيران من الجنسين

وظائف خالية بشركة مصر للطيران من الجنسين
  • مطلوب عدد 20 مهندس اتصالات، يشترط بكالريوس هندسة أو ما يعادلها، اتصالات أو حاسبات.
  • مطلوب عدد  أخصائي نظن، بكالريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله.

الشروط المطلوبة:

  • أن يكون حاصل على المؤهل المناسب حسب كل وظيفة.
  • أن يجيد اللغة الانجليزية.
  • أن يجيد الحاسب الألي.
  • اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
  • أن يكون مقيد بنقابة المهندسين بالنسبة لوظائف مهندس اتصالات.
  • آلا يزيد السن عن 28 سنة.
  • الوظائف متاحة للجنسين.
  • أن يكون من المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى.
  • أن يقدم موقف واضح من التجنيد.

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المستندات المطلوبة:

  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • شهادة المؤهل الدراسي.
  • شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • الموقف من الخدم العسكرية.
  • السيرة الذاتية.
  • شهادة القيد بنقابة المهندسين لوظيفة مهندس.
  • عدد 2 صورة شخصية حديثة.
  • توريد مصروفات إدارية بواقع 100 جنية لخزينة الشركة.

وظائف خالية بشركة مصر للطيران للخريجين من الجنسين 1

وظائف خالية بشركة مصر للطيران من الجنسين

كيفية التقديم على الوظائف:

للتقديم على وظائف شركة مصر للطيران يرجى التقديم من خلال الوقع الإلكتروني التالي “من هنا” ورفع كافة المستندات المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 حتى 16 أكتوبر 2024.

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