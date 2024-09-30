وظائف خالية بشركة مصر للطيران للخريجين من الجنسين

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة الشركة إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع المعلومات، حيث تطلب عدد 20 مهندس اتصالات و عدد 3 أخصائي نظم، والعمل بنظام التعاقد محدد المدة، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو الأتي:
وظائف شركة مصر للطيران
- مطلوب عدد 20 مهندس اتصالات، يشترط بكالريوس هندسة أو ما يعادلها، اتصالات أو حاسبات.
- مطلوب عدد أخصائي نظن، بكالريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله.
الشروط المطلوبة:
- أن يكون حاصل على المؤهل المناسب حسب كل وظيفة.
- أن يجيد اللغة الانجليزية.
- أن يجيد الحاسب الألي.
- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
- أن يكون مقيد بنقابة المهندسين بالنسبة لوظائف مهندس اتصالات.
- آلا يزيد السن عن 28 سنة.
- الوظائف متاحة للجنسين.
- أن يكون من المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى.
- أن يقدم موقف واضح من التجنيد.
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المستندات المطلوبة:
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة المؤهل الدراسي.
- شهادة الميلاد كمبيوتر.
- الموقف من الخدم العسكرية.
- السيرة الذاتية.
- شهادة القيد بنقابة المهندسين لوظيفة مهندس.
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- توريد مصروفات إدارية بواقع 100 جنية لخزينة الشركة.
كيفية التقديم على الوظائف:
للتقديم على وظائف شركة مصر للطيران يرجى التقديم من خلال الوقع الإلكتروني التالي “من هنا” ورفع كافة المستندات المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 حتى 16 أكتوبر 2024.