الامارات | إتفاقية تعاون وشراكة بين مشفى باراكير للعيون في الإمارات مع نوفوميد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إتفاقية تعاون و شراكة بين مشفى باراكير للعيون في الإمارات مع نوفوميد بمجال صحة العين في دولة الإمارات، تجمع بين الابتكارات الحديثة والخبرة الطبية الطويلة لتوفير الرعاية الطبية لتصحيح البصر بمعايير فائقة الجودة و كذلك كافة أنواع العلاجات الخاصة بأمراض العيون.

وتتمتع "باراكير" بتاريخ حافل من الابتكارات في مجال طب العيون و خبرة تزيد عن مئة عام في ذلك. فيما تمتلك " نوفوميد" مرافق متطورة وشبكة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية

وتسعى الشركتان عبرهذه الشراكة ، إلى إعادة تحديد معايير العناية بالعيون من الدرجة الأولى في الوقت الذي تمكن من تقارب الخبرات وتجمع أمهر الجراحين والفنيين في العالم مع إعطاء الأولوية للدقة والمهنية العالية الجودة.

وشهدت إجراءات التصحيح بالليزر تطورات ملحوظة على مر السنين، مما جعل الرؤية الواضحة أمراّ أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، ومن خلال هذه الشراكة يمكن للمرضى الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

وفي بيان مشترك، صرح ممثلو باراكير و نوفوميد: “إن هذه الشراكة تؤكد على إلتزامنا العميق و المشترك بالابتكار و الحرص على تقديم الرعاية المثلى والتفاني في خدمة المرضى. معًا، نسعى جاهدين لتحديد أعلى معايير العناية الفائقة للعيون، هدفنا تحويل أمالهم و تطلعاتهم إلى واقع ملموس."

"نحن نتطلع بثقة للتأثير الإيجابي و العميق الذي ستحدثه هذه الشراكة في مجال طب العيون والتي ستحسن حياة عدد لا يحصى من الأفراد الذين يبحثون عن رعاية عيون من الدرجة الأولى.

وبدءًا من الإجراءات المعمول بها مثل الليزك و بي آر كيه وحتى التقنيات المتطورة مثل :"سمايل" SMILE ، ستوفر "نوفوميد" و"باراكير" مجموعة من الخيارات، مما يضمن للمرضى الحصول على الرعاية الفائقة التي يتطلعون إليها.

وتتجاوز شبكة الرعاية الصحية الواسعة التي تتمتع بها شركتا باراكير و نوفوميد الحدود الجغرافية في جميع أنحاء العالم للباحثين عن الأفضل في مجالات إجراءات التصحيح بالليزر و العناية و علاج أمراض العيون بأوسع أطيافها.