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"قضاء أبوظبي" تمنح تراخيص لـ 28 مكتب محاماة لمزاولة مهام كاتب العدل الخاص

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، وذلك بهدف دعم تنافسية بيئة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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