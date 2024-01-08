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الامارات | الفائزون بجائزة «نوابغ العرب»: «دبي قدمت حافزاً وأملاً جديداً للشباب العربي لبناء مستقبل أفضل»

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دبي- الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدكتور محمد العريان، الفائز عن فئة الاقتصاد: «إمكانات الشباب العربي كبيرة، وهم مفتاح الازدهار في المنطقة».

البروفيسور واسيني الأعرج، الفائز عن فئة الأدب والفنون: «الشباب العربي عليهم أن يدركوا أن أبواب الأمل مفتوحة دوماً وعليهم اجتيازها وتخطيها».

الدكتور هاني نجم، الفائز عن فئة الطب: «على الشباب العربي تعزيز ملكة الطموح لديه ليصبح الأفضل في العالم».

البروفيسورة نيفين خشاب، الفائزة عن فئة العلوم الطبيعية: «أود أن أبشر أجيالنا الشابة بإمكانية إحياء مسيرة الإنجازات التي بدأها العلماء العرب ووطننا العربي، والارتقاء بها إلى الصدارة».

البروفيسورة لينا الغطمة، الفائزة عن فئة العمارة والتصميم: «الجائزة تدعم جهود الشباب والمبدعين في العالم العربي، وتبرزهم ليصبحوا قدوة لغيرهم».

البروفيسور فاضل أديب، الفائز عن فئة الهندسة والتكنولوجيا: «الشباب العربي مطالب بالاجتهاد في عمله ليحقق أحلامه، والمثابرة على تحقيقها».

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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