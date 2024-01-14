الامارات | اكتمال التصاميم لتنفيذ مركزين تجاريين في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الفجيرة اكتمال التصاميم الأولية لتنفيذ مركزين تجاريين في مدينة محمد بن زايد السكنية في منطقة الحيل، لتلبية احتياجات السكان، والتعاون مع استشاريين، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتنفيذ مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار في الإمارة، بهدف رفع كفاءة الطرق، وحماية المنشآت والمناطق السكنية من البرك والتجمعات المائية، وتوفير بيئة حضرية ذكية ومستدامة للمواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت إلى أن خطتها الاستراتيجية تتضمن إنشاء المرصد الحضري، الذي يعتبر إحدى أهم أدوات التقييم والرصد في الإمارة.

ويُقيّم المرصد الحضري عدد المجمعات السكنية التي أعيد تخطيطها، ويتابع تطور المجمعات السكنية الجديدة، إضافة إلى قياس عدد المشروعات المنفذة للمباني الخضراء، وملاحظة نسبة المشروعات العمرانية التي تحمل الطابع المحافظ على هوية الإمارة.

وتركز الخطة أيضاً على تحقيق خفض في استهلاك الطاقة، من خلال استبدال إنارة الطرق والمباني التابعة للبلدية بإنارة مستدامة.

وتدرس البلدية وتخطط أراضي جديدة، يراعى فيها الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة.

ويتضمن ذلك تنفيذ مشروع الإطار العام لإمارة الفجيرة 2040، الذي يهدف إلى توجيه التنمية العمرانية والاقتصادية بطريقة مستدامة في استخدام الموارد.

من جانب آخر، أظهرت إحصائية صادرة عن بلدية الفجيرة استجابتها، خلال العام الماضي، لـ965 شكوى وبلاغاً عبر تطبيق «فزعة»، وتفاعلها مع 398 ألفاً و46 مكالمة عبر مركز الاتصال، فيما أنجزت 174 ألفاً و937 معاملة عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني. وذكرت البلدية أنها تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع التركيز على سرعة الاستجابة والتفاعل مع الاستفسارات، من خلال تحويلها إلى الأقسام المعنية داخل البلدية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجتها.

وأكدت توفير 250 خدمة إلكترونية عبر مجموعة من القنوات الذكية، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بخدماتها.